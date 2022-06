Polino se enfureció con Mariana Brey por involucrarlo en una fake news

El periodista Marcelo Polino estalló de enojo contra la panelista Mariana Brey, a raíz de una fake news que se viralizó en las redes.

Marcelo Polino se cansó de Mariana Brey y la mandó al frente en vivo, después de la viralización de una fake news en torno al presente amoroso de Luciana Salazar. "No podés inventar un nombre", arremetió el periodista de farándula, harto de su panelista.

El problema se originó la semana pasada, cuando el periodista anunció en Polino Auténtico (Radio Mitre) que Luciana Salazar había recibido un mensaje de WhatsApp de un jugador de la Selección Argentina, que está soltero. Con la noticia abierta a especulaciones y la discreción de Polino al no revelar el nombre, Mariana Brey deslizó que podría tratarse de Nicolás González. La información fue una carnada perfecta para que los medios reprodujesen la información como una declaración del periodista y no de la panelista.

Furioso por la repercusión que tuvo la noticia y las declaraciones confusas (no fue él sino Brey quien aventuró un posible nombre), Polino comenzó su programa de los fines de semana con una tensa denuncia hacia Mariana Brey: "No es Nicolás González, yo nunca dije eso y hubo portales que hasta citaron como la información la di yo ¡Vos no podés inventar un nombre, hacer una deducción así!". En su defensa, la panelista retrucó: “Bueno, es que no hay tantos solteros, y yo lo quise chequear y no me lo desmintieron”.

"¡Te lo desmiento yo ahora! No inventen cosas que involucran gente. ¡Y eso del que calla, otorga, es mentira! No quieras dar vuelta las cosas Mariana, te equivocaste", fulminó Polino, disgustado con el proceder de su panelista. El duro reto del periodista no achicó a Brey, quien incluso desafió a su par con un corto y firme: "Voy a seguir averiguando entonces".

Quién es Nicolás González, el jugador de la Selección que fue vinculado con Luciana Salazar

"El chico es soltero. Empezó por Instagram, siguió por WhatsApp y ya me confirman que hubo un encuentro", comenzó contando Paula Varela sobre la información que fueron recolectando. Recién entonces los conductores de Socios del espectáculo decidieron mostrar de quién estaban hablando. El futbolista con el que estaría saliendo Luciana Salazar es nada menos que Nicolás González.

El deportista tiene 24 años, es ariano y según Mariana Brey además de ser buen compañero es "tiroteador", es decir que le envía mensajes a otras mujeres. Algo que según Brey no le gustará a Luciana Salazar. Además, insistieron en que González es soltero ya que "Luciana no sale con casados". "La camiseta de la Selección los hace más lindos de lo que son", opinó Luli Fernández, mientras que Lussich coincidió en que los colores argentinos "le suben el precio" a los futbolistas.