Polémico: Mirtha Legrand armó un centro de belleza dentro de la clínica

Nacho Viale reveló que su abuela hizo entrar a la clínica en donde está internada a peluqueras y maquilladora, entre otros.

Nacho Viale habló de la salud de Mirtha Legrand y para contar lo bien que está dejó una polémica revelación sobre cómo transcurre los últimos días de su internación. En ese sentido, el productor de las mesazas aseguró que la diva de los almuerzos sería dada de alta del sanatorio Mater Dei en los próximos días. Además, también contó cómo fue el emotivo regreso de Mirtha Legrand al programa para reemplazar a Juana Viale hace unas semanas.

Este sábado se realizó el America Rockstars 2021, un encuentro que convoca a líderes del futuro. Con la conducción de Darío Barassi, uno de los invitados fue Nacho Viale, que fue tanto en condición de fundador de StoryLab, su productora de series, películas y programas, y como productor general de Almorzando con Mirtha Legrand. Pero además de hablar de sus trabajos también contó algunos detalles sobre el estado de salud de su abuela, que todavía se encuentra internada en el sanatorio Mater Dei, donde le realizaron una cinecoronariografía seguida de la colocación de dos stents.

"Mi abuela está muy bien. Si Dios quiere, lunes o martes se va a la casa", comenzó contando Nacho Viale, ante la consulta de Darío Barassi. En ese sentido, el productor también reveló una polémica situación que se dio en la clínica que muestra el estado de ánimo por el que pasa Mirtha Legrand. "Ayer me sonó el teléfono, era desde el sanatorio y me asusté. Y me mandaron un listado: ‘Está toda esta gente para entrar’, me dicen. Yo miro el listado, conocía a todos", comenzó contando Nacho Viale.

"‘No, que no entre nadie, porque sino es un caos’. ‘Pero las está haciendo entrar tu abuela’, me dijeron", siguió el productor en su relato ante la escucha atenta de Barassi, que no podía creer lo que oía. Perplejo con lo que sucedía, Nacho Viale se comunicó con Mirtha Legrand: "La llamé y le digo: ‘Abuela, escuchame…'. ‘No, yo estoy aburrida...’, me respondió. Me fijé y eran la cosmetóloga, peluquera, maquilladora… ¡Ya era todo el canal!". De esta forma, el productor reveló que la diva se armó un centro de belleza dentro del Mater Dei.

La emoción por el regreso de Mirtha

Semanas atrás, Juana Viale acompañó a su hija Ámbar a París, por lo que al volver debió cumplir con el aislamiento obligatorio para quienes regresan del exterior. Para no perder terreno, Mirtha Legrand decidió hacerse cargo del programa nuevamente y así lo reveló Nacho Viale: "Fue muy emocionante cuando me dijo: ‘El sábado que viene lo hago yo’. Fue increíble lo que pasó en el estudio. Se emocionaron los camarógrafos, fue súper lindo".