Peter Lanzani sorprendió con un look renovado.

Peter Lanzani dejó impactados a sus fanáticos al mostrar un cambio radical de look. El actor, que desde hace años mantenía una cabellera larga y barba tupida, se cortó el pelo para encarar un nuevo desafío artístico: el reestreno de El Emperador Gynt, la obra en la que interpreta a 14 personajes distintos.

“Hoy me voy a cortar el pelo y me voy a dar cuenta que me va a cambiar la fisicalidad. Y eso es lo que trato de buscar en los personajes. Te coloca en otro lugar o te pone un peso, o te abre los hombros, o te hace respirar de otra manera”, reflexionó Lanzani sobre el proceso de transformación.

La obra, que se presenta en el teatro Broadway todos los martes y jueves de septiembre, explora con humor el poder del “yo” y la batalla interna de un hombre que busca convencer al “Fundidor de Almas” de su valía. Para Peter Lanzani, el corte de cabello fue una herramienta más para encarar a Pedro Gynt, un viajero atravesado por fantasías existenciales.

Qué había dicho Peter Lanzani sobre su aspecto físico

En una entrevista con Infobae, Lanzani habló de las críticas que recibe en redes por su apariencia. Contó que, por llevar cabello largo y barba, lo calificaron de “sucio” o “linyera”, algo que le dolió profundamente.

“Me dijeron desde zurdo asqueroso hasta facho de derecha. Eso lastima, porque antes que nada somos personas sensibles. Aunque algunos aparenten no verse afectados, las balas siempre pasan”, aseguró. El actor cuestionó el hostigamiento en redes: “Estamos en una época de opinólogos, todos creen saber de todos, pero en realidad nadie sabe de nada”.