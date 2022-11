Pedro Alfonso y Paula Chaves revelaron la noticia más esperada: "La familia"

Paula Chaves y Pedro Alfonso compartieron una alegre noticia a través de sus redes sociales.

La pareja mediática Pedro Alfonso y Paula Chaves se mostraron sumamente felices por una noticia esperada por ambos. A través de sus redes sociales, la actriz y conductora realizó un posteo para expresar sus sensaciones en torno al nuevo proyecto. "La felicidad que manejo", destacó.

De cara a la temporada de verano 2022/23, Pedro Alfonso y Paula Chaves se preparan para hacer teatro. "Gracias por dejarme ser parte de nuevo. Es tan lindo volver", manifestó sobre la obra de teatro Un Plan Perfecto de la cual es parte junto a su pareja, Camilo Nicolás. Pachu Peña, Romina Gaetani, Rodrigo Noya y Agustina Agazzani.

"Para toda la familia", indicó en el cierre del posteo realizado en su cuenta de Instagram. El espectáculo teatral se llevará adelante en el Teatro Del Lago ubicado en Villa Carlos Paz, Córdoba, y será una comedia dirigida por el director Carlos Olivieri. Paula Chaves venía estando inactiva en cuanto a proyectos laborales: el último trabajo se remonta al año 2020, cuando fue la conductora del reality show Bake Off Argentina por la pantalla de Telefe.

Paula Chaves confesó lo que nadie esperaba de sus hijos

Cada vez que puede, Paula Chaves se toma unos minutos para exponer parte de lo que le ocurre en su día a día. En esta oportunidad, la conductora de Telefe confesó lo que nadie esperaba de sus hijos y la noticia causó un gran revuelo en las redes.

A través de su cuenta oficial de Instagram (@chavespauok), la esposa de Pedro "Peter" Alfonso publicó una serie de historias en las que mostró que le gustaría tener un rato de tranquilidad sin tener que atender cuestiones vinculadas a sus hijos (Olivia, Baltazar y Filipa). "Hermosa mañana, resistiendo desde las 7 AM", ironizó la mujer de 38 años.

Luego, Paula subió una foto en la que se mostró tomando mate, tratando de buscar tranquilidad, y manifestó el deseo de que los pequeños no le generen alguna situación imprevista: "Yo así, intentando controlar mis emociones y rezando que esto no termine en llanto".

Finalmente, la presentadora de Telefe explicó que trató de esconderse de Filipa, la hija más pequeña, y luego mostró una foto en la que dejó en claro que no logró su objetivo. "Me voy escondiendo y ella me va encontrando...", señaló, en referencia a la niña de 2 años.