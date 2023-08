Paula Chaves reveló lo que muchos pensaban de Zaira Nara: "Nunca más"

La famosa conductora contó la verdad de su vínculo con la modelo y reveló cómo se encuentra hoy su relación de amistad.

A meses de dar a conocer su distanciamiento, Paula Chaves contó la verdad de su relación con Zaira Nara y sorprendió con una insólita revelación. La famosa conductora abrió su corazón sobre el vínculo que mantiene con la reconocida modelo y contó la verdad detrás de su pelea.

A través de un sticker de preguntas que habilitó en sus historias de Instagram, la exconductora de Bake Off contestó algunas de las dudas más frecuentes de sus seguidores de forma sincera y sin evitar ningún tema. Fue entonces cuando contó la verdad de su relación con la hermana de Wanda Nara y reveló el trasfondo de su pelea con la reconocida modelo.

"¿Nunca más se hablaron con Zaira? Es la madrina de Filippa", fue la pregunta que le hicieron a la esposa de Pedro Alfonso en sus redes sociales. Entonces, ella decidió replicar sin tapujos para evitar que se vuelva a tocar el tema eventualmente. "La vida misma. Las relaciones cambian y ningún título debe atarte a ninguna persona", empezó por decir Chaves.

En este marco, aclaró: "¡Está todo bien! Pero nuestros caminos no están más en la misma sintonía". De este modo, la conductora dejó en claro que, por el momento, no mantiene más un vínculo amistoso con Nara, pero no descarta arreglarse eventualmente. Por su parte, Zaira no habló al respecto públicamente.

Zaira Nara contó la verdad de su relación con El Pocho Lavezzi: "Hace un montón"

Zaira Nara rompió el silencio y reveló la verdad detrás de los rumores de romance con Ezequiel "El Pocho" Lavezzi. La modelo y el futbolista fueron vistos en una situación comprometedora en Ibiza y, desde entonces, se empezó a especular sobre una posible relación entre ambos. Sin embargo, ninguno había hablado al respecto hasta ahora.

En una nota que brindó con Intrusos junto a Pampita, la hermana de Wanda Nara hizo frente a los rumores y reveló cómo es su situación amorosa actual. Luego de unos meses de haberse separado de el papá de sus hijos, la modelo fue involucrada con Facundo Pieres, un famoso polista que salió con Paula Chaves. Sin embargo, parece que esta relación no llegó a bueno puerto y, desde entonces, se habló de un vínculo entre ella y Lavezzi.

Pero al parecer, estos no fueron más que rumores. "Es de mi grupo de amigos, lo conozco hace un montón", precisó Nara sobre la relación que mantiene con "El Pocho". Ante esto, el notero le consultó a Pampita que opinaba de la relación, y Carolina fue contundente: "Me gusta para ella, está bien". A esto, Zaira replicó: "El filtro es nulo".

Finalmente, Zaira se tomó el tema con seriedad y aseguró que, por el momento, no está interesada en mantener una nueva relación. "Estoy en un momento en el que me está costando abrirme a conocer gente", sentenció.