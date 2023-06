Patricia Sosa se hartó en vivo y deschavó a L-Gante con una fuerte acusación: "Al otorrino"

La cantante fue crítica con el músico de cumbia 420 y aseguró que no entiende sus canciones. Patricia Sosa fulminó a L-Gante por su manera de cantar.

Patricia Sosa habló sobre los nuevos músicos y en su descargo apuntó contra el cantante de cumbia 420, L-Gante. La intérprete de hits como Aprender a Volar y Endúlzame los Oídos aseguró que no puede conectar con ese tipo de música y le hizo una puntual crítica a su colega por su manera de cantar.

"No tienen por qué criticar a la cosa que se usa y se impuso, lo que tienen que hacer es aceptar, y después consumirlo o no. A la masa de los más jóvenes les gusta mucho, a veces hay cosas que yo no entiendo nada y no la consumo", comenzó su descargo la cantante que tuvo chats filtrados con Jey Mammón, en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live. Y sumó: "Hay temáticas de letras que tiran mucho para atrás, las mujeres estuvimos peleando y estamos peleando muchísimo para tener un lugar y no seamos las minitas de los músicos y seamos respetadas, y de repente se habla de culos en determinados temas, no lo voy a combatir y si suena en una fiesta lo bailo, pero no es lo que yo consumiría ni haría".

Sosa aseguró que no le entiende a L-Gante cuando canta y fue satírica al respecto. "No sé si tengo que ir al otorrino o qué, pero no le entiendo y no me gusta lo que hace musicalmente porque no le entiendo", soltó la cantante que se peleó con Valeria Lynch. Y concluyó: "A mi me cae re bien el pibe, me es simpático pero cuando se pone a cantar no lo entiendo, estoy mayor, será que no tengo bien el oído, no me gusta lo que hace pero me gusta que le vaya bien. A mí que me inviten a despertar un poco mi imaginación, el paisaje donde quiero estar, no quiero una cosa tan directa, a mi no me gusta, quiero eso de ponerme a pensar qué hermoso lo que dijo y que me despierten algo".

Patricia Sosa, sobre la experiencia de avistaje con sus amigas cantantes

"Le pusimos Erks (al grupo de WhatsApp) porque un día nos fuimos todas juntas para mi casa en Córdoba y nos fuimos a hacer un avistaje arriba de la montaña. La experiencia más linda fue que Marilina estaba temerosa de subir a la montaña porque ella tiene una capacidad respiratoria un poquito menor, porque tiene un EPOC. Íbamos despacito. Del brazo. Noche intensa. Y con una guía", soltó la en alusión a lo vivido con las artistas Marcela Morelo, Lucía Galán, Sandra Mihanovich, Julia Zenko, Elena Roger, La Sole y Marilina Ross. Y agregó: "Y entonces empezaron a aparecer las luces, esas luces que yo veo muchísimo. Y Marilina se paró, respiró con todo el aire del mundo y cantó “Honrar la vida” en el medio de la oscuridad y lleno de esas luces que aparecían, y nosotras llorábamos. Llorábamos porque esa fue una gran señal de que la salud de ella no estaba en peligro ahí. Que abrió un canal hermosísimo de conexión. Y después paseamos, hicimos asados y todas las cosas que hacen las chicas juntas".

El vivencia espiritual de Patricia Sosa con su papá fallecido

La pareja de Oscar Mediavilla relató una experiencia esotérica que tuvo junto a Lucía Galán, en diálogo con Tatiana Schapiro en Infobae. "Había un señor que nos sacó fotos porque yo tenía mucha taquicardia y Lucía un calor que no daba más. Y el señor dijo: 'Chicas, acá hay presencias'. Agarró una cámara de fotos, empezó a sacar. Y tengo una foto de mi papá, que ya había muerto, al lado mío", contó Sosa. Y cerró: "Este señor tiene una comunicación con almas, como un médium. Yo tengo los canales muy abiertos sabés, ellos te dan la certeza: 'Estamos acá, no te olvides'".