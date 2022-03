Patricia Sosa desmintió a Clarín: "No jueguen con estas cosas"

A través de sus redes sociales, la cantante apuntó contra el medio por un título que "no concordaba" con sus dichos.

Patricia Sosa apuntó contra el diario Clarín luego de una publicación en la que se aseguraban que ella "se había comunicado con Gerardo Rozín tras su fallecimiento". Furiosa, la cantante apuntó contra el medio a través de Twitter y desmintió el titular con una fuerte queja. Rápidamente, el mensaje se viralizó y despertó bastantes comentarios.

El viernes 11 de marzo, Gerardo Rozín falleció luego de luchar contra una extensa enfermedad. La muerte del comunicador generó gran conmoción en el mundo del espectáculo y muchos artistas lo despidieron públicamente con mensajes, recuerdos y homenajes. Patricia Sosa había compartido varios programas de La Peña de Morfi con el conductor y se mostró muy afectada por la pérdida, motivo que la llevó a contar que lo tuvo presente en el pensamiento durante muchas horas.

"Yo esta mañana cuando me duchaba hablaba con Gerardo. Le decía que los de acá estamos tristes, pero que me contaron que el más allá es fantástico", dijo Sosa en diálogo con Implacables. De esta forma, la cantante explicó que su forma de hacer el duelo era conversar de forma imaginaria con el conductor e incluso "le pidió señales para saber que estaba bien". Sin embargo, Patricia se mostró muy molesta al leer el titular que decía que ella "se había comunicado con Rozín después de su muerte".

"¿Son estúpidos? No jueguen con estas cosas. Es de mal gusto. Le dediqué unas palabras desde mi corazón. ¿Cómo me voy a comunicar?", expresó Patricia Sosa en su cuenta de Twitter. De esta manera, la cantante dejó en claro que no se sentía cómoda con la atribución ya que parecía una falta de respeto hacia las personas cercanas a Rozín que atravesaban el doloroso duelo.

Patricia Sosa publicó un video para aclarar la situación

Luego de haber hecho público su descargo en Twitter, Patricia Sosa grabó un video más largo para compartir en Instagram y aclarar mejor la situación. En este clip, la artista aseguró que lo que leyó le pareció "espantoso" y que era "una mentira".

"¿A quién le puede causar gracia algo así, esta mentira? ¿Ustedes o el periodista de Clarín que escribe estas cosas, se ponen en el lugar de la esposa, de sus hijos, de la gente que lo quiere a Gerardo? ¿Por qué inventan estas cosas?", comenzó su descargo la cantante.

"Acá hace falta un poco de empatía. Hace falta pensar en el que sufre, uno acompaña al que sufre. Esto es mentira, jamás dije algo así, jamás. Esto es ensuciar la memoria de alguien", continuó Patricia Sosa y aprovechó para pedir perdón a todas las personas que "habían creído esa estupidez".