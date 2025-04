Otra acusación contra Axel: una famosa panelista contó su verdad con el cantante

Una famosa panelista apuntó contra Axel.

Una nueva polémica envuelve al cantante Axel, esta vez a raíz del testimonio de Carolina Molinari, panelista del programa Puro Show de El Trece, quien reveló un incómodo episodio que vivió con él durante una filmación. La confesión se dio en medio de una entrevista en el streaming Bondi, donde Molinari no dudó en contar lo que, según ella, fue un acto de discriminación por parte del artista.

“Me rajó en plena filmación”, expresó sin rodeos, recordando cómo fue apartada del proyecto tras un cruce con Axel. Según detalló, todo comenzó cuando llegó directamente de una fiesta al set de grabación y no reconoció una canción del cantante. “Él apareció con un CD y me preguntó: ‘¿Conocés la canción?’. Le dije que no, y eso le molestó”, relató. Poco después, el cantante habría publicado un tuit en su contra, lo que derivó en una ola de ataques en redes sociales.

Molinari también reveló detalles sobre lo que, para ella, fue un posible motivo oculto del malestar de Axel: su altura. “Un asistente me pidió que me bajara de los tacos y me puso unas chanclas, pero tampoco funcionó. Saqué la conclusión de que fue por la altura, porque él tenía que cantarme desde atrás y quizás el plano no quedaba bien”, explicó, insinuando que se sintió discriminada por su estatura.

El conflicto incluso escaló a las redes sociales. “Me llamó mentirosa cuando yo no dije nada malo”, contó. Carolina aseguró que, para evitar mayores problemas, le escribió directamente: “‘Hola Axel, bajá ese tuit porque sabés que no es verdad’”. Finalmente, cerró con una frase que encendió aún más la controversia: “Me dijeron que cuando me fui, pusieron a la chica del catering a hacer mi papel”. Una acusación más que se suma a la larga lista de situaciones polémicas alrededor del cantante.

¿Por qué se separó Axel de su esposa? Qué pasó con el cantante

La separación de Axel y Delfina Lauría ha sido un tema de interés para sus seguidores y los medios en los últimos meses. El reconocido cantante argentino, conocido por éxitos como Celebra la vida, anunció su ruptura con Lauría, su pareja durante 16 años y madre de sus cuatro hijos. A continuación, se explora el contexto de esta separación y cómo Axel está manejando su vida sentimental en la actualidad.

En enero de este año, Axel confirmó públicamente su separación de Delfina Lauría a través de un emotivo posteo en Instagram. En su mensaje, el cantante expresó que, tras 16 años de relación, ambos decidieron emprender caminos separados. Destacó el respeto y el cariño que compartieron durante su tiempo juntos, así como el amor hacia sus cuatro hijos: Águeda, Aurelia, Fermín y Gregorio.

Axel mencionó que, aunque la decisión fue difícil, fue tomada después de una profunda reflexión y de terapia tanto individual como de pareja. “Nuestros corazones estarán unidos toda la vida por nuestros hermosos hijos, que siempre serán nuestra prioridad”, aseguró. Esta declaración subrayó el deseo de mantener un vínculo respetuoso y amoroso por el bienestar de sus hijos.

A lo largo de los últimos meses, surgieron rumores sobre una posible relación sentimental de Axel con Valeria Gutiérrez, una modelo de 24 años que fue candidata a Miss Ecuador. Sin embargo, Axel desmintió estos rumores de manera categórica. A pesar de las especulaciones, el cantante ha preferido enfocar su energía en su carrera musical y en la crianza de sus hijos, evitando exponer su vida privada en exceso.

En una reciente entrevista con Socios del Espectáculo, Axel abordó su situación sentimental actual. El cantante reveló que, a pesar de haber sido siempre una persona enamoradiza, se ha acostumbrado a estar solo y está en un momento complicado de su vida. “Hoy estoy en una circunstancia de la vida que no es fácil traspasar”, confesó. Este comentario refleja el proceso de adaptación y autoevaluación que Axel está atravesando tras la separación.