Axel reveló detalles de cómo es la crianza "ecológica" de sus cuatro hijos

Axel compartió cómo es la crianza "ecológica" de sus cuatro hijos.

Por primera vez, Axel compartió detalles íntimos sobre sus hijos: Águeda (14), Aurelia (11), Fermín (9) y Gregorio (4) en diálogo con Revista Gente. "Me encanta cocinar, así que durante la pandemia nos dedicábamos a inventar platos y postres juntos. Era una actividad constante en casa", recordó el artista, sobre los momentos que pasaron en familia durante la cuarentena y que fortaleció el vínculo que tienen hoy en día.

El cantante y compositor aseguró que disfrutó de esa etapa y no dudaría en vivirla nuevamente, ya que le permitió convivir intensamente con su familia, algo que su apretada agenda artística no le había permitido hacer antes. Aunque actualmente volvió a la rutina de presentaciones, entrevistas y los preparativos de su gira con su nuevo álbum, Vuelve, Axel profundizó en su enfoque de crianza junto a su ex esposa, Delfina Lauría, y cómo se vieron fortalecidos durante el aislamiento.

Al ser preguntado sobre cómo reaccionan sus hijos ante el regreso a sus compromisos profesionales, compartió una divertida anécdota: "Aurelia, la más creativa, me dice: ‘Papi, ¿cuándo vuelve la pandemia?’. Ella la extraña porque disfrutaba de tenerme en casa todo el día". En ese sentido, Axel aclaró que, lejos de ser una etapa de encierro, la cuarentena les brindó la oportunidad de establecer nuevas rutinas y conexiones familiares: "Descubrimos formas de pasar el tiempo juntos, lejos de las pantallas. Hicimos cerámica, tallamos madera, cultivamos una huerta, y dedicamos días especiales a cocinar pastas o a tener un spa familiar con máscaras de barro".

En ese contexto, recordó con cariño cómo comenzó a hacer juguetes de madera junto a Fermín. "Un día en la plaza vi a un señor vendiendo juguetes de madera que le encantaban a mi hijo. Le dije: 'Hijo, yo puedo hacer esos juguetes', y le propuse que lo hiciéramos juntos. Estuvimos horas tallando, creando nuestros propios juegos".

Sobre el contexto privilegiado en el que viven sus hijos, Axel enfatizó su compromiso con la educación en valores. "Delfi y yo somos muy conscientes de nuestra situación y les enseñamos a nuestros hijos que no todos viven igual. En casa, siempre agradecemos por la comida, tomamos de las manos y cantamos a Dios a diario", concluyó con orgullo.

¿Por qué se separó Axel de su esposa? Qué pasó con el cantante

En enero de este año, Axel confirmó públicamente su separación de Delfina Lauría a través de un emotivo posteo en Instagram. En su mensaje, el cantante expresó que, tras 16 años de relación, ambos decidieron emprender caminos separados. Destacó el respeto y el cariño que compartieron durante su tiempo juntos, así como el amor hacia sus cuatro hijos: Águeda, Aurelia, Fermín y Gregorio.

Axel mencionó que, aunque la decisión fue difícil, fue tomada después de una profunda reflexión y de terapia tanto individual como de pareja. “Nuestros corazones estarán unidos toda la vida por nuestros hermosos hijos, que siempre serán nuestra prioridad”, aseguró. Esta declaración subrayó el deseo de mantener un vínculo respetuoso y amoroso por el bienestar de sus hijos.

A lo largo de los últimos meses, surgieron rumores sobre una posible relación sentimental de Axel con Valeria Gutiérrez, una modelo de 24 años que fue candidata a Miss Ecuador. Sin embargo, Axel desmintió estos rumores de manera categórica. A pesar de las especulaciones, el cantante ha preferido enfocar su energía en su carrera musical y en la crianza de sus hijos, evitando exponer su vida privada en exceso.