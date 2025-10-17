Cinthia Fernández preocupó a todos sobre su problema de salud.

Cinthia Fernández generó preocupación entre sus seguidores al contar que fue sometida a una cirugía por un problema de salud que ya había enfrentado en el pasado. A través de un video que publicó en su cuenta de Instagram, la bailarina explicó que decidió contar lo sucedido para despejar dudas sobre su ausencia en redes.

“Entre otras cosas, también desaparecí porque me saqué un bulto de la espalda, otra vez”, contó mientras mostraba un frasco con lo que le extrajeron durante la intervención. La noticia generó gran preocupación. Al momento, la exvedette no dio detalles respecto a qué corresponde ni cómo continúa su salud.

Cinthia Fernández mostró la muestra de su extracción.

La noticia sorprendió, ya que Cinthia suele compartir a diario su rutina familiar junto a sus hijas. En esta oportunidad, eligió mostrarse vulnerable y sincera sobre su estado de salud. Además, agradeció los mensajes de cariño recibidos y aseguró que se encuentra en recuperación. En paralelo, Cinthia aprovechó sus redes para dedicarle un emotivo mensaje a sus hijas gemelas, Charis y Bella, quienes cumplieron años recientemente. “Mis princesas, las amo con todo mi corazón”, escribió junto a una serie de fotos familiares que reflejan el amor y la unión del grupo. Con este posteo, dejó en claro que se encuentra en buen estado.

Cinthia Fernández reveló las condiciones de Karen Reichardt para ser entrevistada

La modelo y panelista denunció públicamente que la candidata a diputada nacional por La Libertad Avanza, Karen Reichardt, habría puesto condiciones para concederle una entrevista. Según contó, le solicitaron que evitara preguntar sobre temas sensibles, entre ellos el caso de José Luis Espert, quien renunció a su candidatura tras el escándalo por un presunto pago de 200 mil dólares del empresario Fred Machado, investigado por vínculos con el narcotráfico. “Querían que no toque ciertos temas, pero eso no va conmigo”, aseguró Cinthia al exponer la situación.