Cinthia Fernández contó las insólitas condiciones de Karen Reichardt para dar notas: "Espert"

Cinthia Fernández contó todas las condiciones que pone Karen Reichardt para las notas: "La"

La mediática y ex candidata a diputada Cinthia Fernández reveló todas las condiciones que puso la postulante a diputada de La Libertad Avanza (LLA) por la provincia de Buenos Aires Karen Reichardt, a días de las elecciones legislativas del domingo 26 de octubre.

En Carnaval Stream, Fernández contó que "la señorita Karen Reichardt" iba a ir como invitada a su programa, pero "empezó a poner condiciones". "Imaginate, si no puede debatir conmigo, cómo va a debatir en el Congreso", siguió.

"La señorita hizo un pedido exclusivo. Dijo 'chicos, yo no quiero que me hagan preguntas incómodas, no quiero confrontar, no quiero peleas y no quiero que me pregunten de Espert'", relató Cinthia Fernández.

Entonces, la mediática concluyó, "hay que hacer una entrevista chupándole las medias a la señorita Karen Reichardt". Luego, leyó el mensaje en el que la producción había avisado que Reichardt iría como invitada, aunque con un condicionante: "Algo importante para aclarar. La gente que trae a Karen me pide no pelear. Es una laburante. Si se pica, a mí me matan".

Cinthia Fernández contó todas las condiciones que pone Karen Reichardt para las notas: "La".

Qué pasa cuando habla: Reichardt dijo que los que no votan a LLA tienen una "enfermedad mental"

El jueves, Karen Reichardt lanzó una repudiable declaración sobre las elecciones. La postulante libertaria aseguró en Radio Rivadavia que La Libertad Avanza debe ir a buscar al "electorado que no fue a votar" en septiembre, cuando se realizaron las elecciones bonaerenses. El otro electorado, opinó en diálogo con Radio Rivadavia, "de verdad que es una enfermedad mental".