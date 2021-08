"No vuelvas a hablar de nosotros": Vicuña le habría prohibido a Pampita hablar sobre él y la China Suárez

Se dice que esa fue la razón por la que la conductora ya no menciona a la China y a Vicuña.

Carolina “Pampita” Adrohain se separó del actor chileno Benajmín Vicuña en 2015, después de que él le fuese infiel con la actriz China Suárez. Desde entonces, los nombres de los tres resuenan con fuerza hasta el día de hoy, y aunque el tema estuvo en boca de Pampita durante meses, el periodista Adrián Pallares aseguró que, en un momento dado, Vicuña se cansó de escuchar a su ex ventilar sobre su intimidad y la llamó por teléfono para pedirle que pare.

Así lo contó Pallares durante una transmisión de América TV. De acuerdo con su relato, el programa televisivo Los Ángeles de la Mañana (LAM) se había contactado con Pampita un tiempo atrás para pedirle actualizaciones sobre la vida de la China junto a Vicuña. Aparentemente, ella se habría negado y su explicación fue que el actor la había llamado por teléfono para pedirle que deje de nombrarlos.

“La última vez que Pampita habló e hizo una declaración sobre la China Suárez la habría llamado Benjamín Vicuña y le habría dicho ‘no vuelvas a hablar de nosotros’”, declaró. “No recuerdo si fue por el cumpleaños, pero él la llamó y le dijo ‘no hables más’, entonces parece que Pampita quedó seca”, añadió. “Fue hace poco, harán dos meses”, lo interrumpió la panelista Alejandra Martínez.

Martínez opinó que no se podía comprobar si ese llamado existió o no realmente, pero que Pampita había dicho que no le correspondía hablar sobre el tema y que no iba a hacerlo más. “Además, creo que diga lo que diga, va a ser demasiado apuntada. Ella está en otro momento, ya dio vuelta la página, está disfrutando de su presente", agregó.

De acuerdo con la panelista, Pampita había contado que, de vez en cuando, hacen reuniones en familia entre ella, Vicuña y la China. Una de ellas fue cuando se cumplieron 15 años del nacimiento de Blanca, la hija de Carolina que falleció en 2012. “En realidad, creo que a ella en algún momento le preguntaron por las fotos, si había habido fotos con la China, los nenes y demás cuando había sido el aniversario número 15 de Blanquita”, recordó Alejandra.

Además, agregó que Pampita había explicado que nunca se sacan fotos porque Rufina, la hija de la China, tiene una restricción para que no se publiquen fotos suyas. “Ella dijo que siempre estaban juntos, pero para no andar reportando, ella no publica nada”, continuó.

Otra de las panelistas hizo un comentario con respecto a la actitud recurrente de la modelo: “Igual, conociendo a Pampita, si tiene ganas de hablar habla, si no tiene ganas de hablar no habla”. Por su parte, otra periodista acotó: “Yo creo que Pampita, sin hablar dice todo. Con todo lo que está mostrando de su vida personal, creo que está dando un mensaje más que contundente en decir ‘esto te toca a vos y mirá la parte que me toca a mí’, que es estar feliz”.

La separación de la China Suárez y Benjamín Vicuña

Recientemente, se dio a conocer que la estrella de Argentina, tierra de amor y venganza (ATAM) está en plena separación de Benjamín. La primicia la dio él, a través de su cuenta de Twitter. “Queremos lo mejor para la familia que somos y seguiremos siendo. Hoy eso nos lleva a dar un nuevo camino separados como pareja, pero con amor y siempre unidos por nuestros hijos. Agradecemos el respeto por esta decisión y por darnos el tiempo para vivir este proceso de la mejor manera. Gracias”.

La denuncia de estafa a la China Suárez

Mientras transita este duelo amoroso, Suárez fue acusada por una vecina, que la acusó de haber usurpado 22 metros cuadrados de su terreno, ubicado al lado de una propiedad de la actriz, en donde vivía con su expareja Nicolás Cabré y su hija. “La China está vendiendo la casa, que es de ella por parte de Cabré y Rufina y le reclaman que le está robando, que está afanando metros. Son 22 metros cuadrados”, sentenció la panelista Yanina Latorre.