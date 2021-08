"No tengo nada que ocultar": Felipe Pettinato rompió el silencio después de meses

El imitador de Michael Jackson había sufrido un brote psicótico en marzo y desde entonces no hubieron rastros de él.

Felipe Pettinato, el hijo del periodista y músico Roberto Pettinato, se convirtió en tendencia en las redes sociales después de haber hecho una aparición pública esta semana. El joven, más conocido por imitar el aspecto físico de la estrella pop Michael Jackson, había sido ingresado en el Hospital Pirovano en marzo de este año, debido a un brote psiquiátrico. Ahora, conversó con Intrusos por primera vez en todo este tiempo.

Durante su aparición, Felipe habló públicamente acerca de su estado de salud y de su vida personal, mientras afronta un escándalo judicial con la hermanastra de su exnovia, Sofía Colosante, quien lo acusó de abuso sexual. “Lo que yo tengo es una personalidad adictiva”, explicó. “Pasé por muchas crisis, me separé en pandemia como mucha gente, también perdí el rumbo laboral. El rubro en el que yo estaba se desplomó como muchos rubros. Me está costando volver a estar”.

Por otro lado, el hijo de Roberto Pettinato aseguró que no ingiere ninguna sustancia nociva a diario. “No tomo una gota de alcohol ni una pastilla para dormir”, declaró. A pesar de su inestabilidad en el ámbito laboral, dijo que no es así con la relación con su hija, Juanita Michela, que comparte con Sofía, y con quien pasó el Día del Niño. “Fue un momento precioso. Siempre que nos vemos es precioso, con la mamá de mi hija me llevo espectacular. Mi familia me decía que no me muestre con los periodistas, pero yo no tengo nada que ocultar”.

En marzo, mes de su internación, su hermana Tamara Pettinato había conversado con la prensa al respecto. “Es un tema de salud muy delicado y privado. No queremos contar nada, ni debatirlo en los medios. Es una vergüenza que la policía haya filtrado toda la información cuando son los que deberían cuidarnos”, relató. De acuerdo con lo informado, durante ese brote psicótico, Felipe había agredido a su hermana y a su madre. Posteriormente, llegó la policía y fue ingresado de urgencia al hospital.

La denuncia de abuso sexual

De acuerdo con la hermanastra de Sofía Colosante, Pettinato había abusado de ella cuando tenía tan solo 14 años. Aunque en aquel entonces no se animó a hablar, años más tarde emitió su testimonio. Según su relato, todo ocurrió una madrugada, cuando Felipe y ella se encontraban en el living de su casa. En ese momento, Felipe había negado las acusaciones y aseguró que se trataba de un intento de la joven para manchar su reputación y su apellido, al igual que le ocurrió a su ídolo, Michael Jackson.