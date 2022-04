No se quiso quedar afuera: un ídolo de Boca se burló del romance entre Gallardo y Alina

Un ídolo de Boca opinó del supuesto romance de Marcelo Gallardo y Alina Moine con una polémica publicación en sus historias de WhatsApp.

El supuesto romance confirmado entre Marcelo Gallardo y Alina Moine no solo irrumpió en el Mundo River sino que también una figura relacionada a Boca Juniors se sumó al escándalo. "Se cansó", comentó divertido un exfutbolista muy identificado con los colores xeneizes y actual integrante del club de la Ribera.

Luli Fernández sacudió al ambiente futbolístico la semana pasada en Socios del espectáculo (El Trece), cuando contó que distintos allegados de Marcelo Gallardo habían confirmado la relación entre el DT millonario y Alina Moine. Si bien desde hace tiempo se rumoreaba con este romance, lo cierto es que ambos lo habían desmentido. En ese sentido, la misma suerte corrió en esta oportunidad, aunque quien se encargó de negar la información fue Geraldine La Rosa, esposa y madre de los hijos de Gallardo.

Así como los hinchas de Boca se volcaron a las redes sociales para bromear con la situación y divertirse con todo tipo de memes al respecto, lo que más sorprendió fue que un exfutbolista muy identificado con el club de La Ribera también se metiera en el escándalo. "Se cansó de ser la clandestina jajajajaja", compartió en sus stories de WhatsApp el antiguo delantero xeneize, quien también sumó emoji de gallina y un fantasmita, con el que suelen bromear los hinchas de Boca por el descenso de River.

El dueño de la cuenta de WhatsApp en la que sorpresivamente apareció esta publicación fue nada menos que la de Antonio "Chipi" Barijho. Cabe recordar que además de salir campeón con Boca de la Copa Libertadores en el 2000 y 2001, el Chipi fue parte del plantel que también se llevó las Intercontinentales de esos años y actualmente es parte del club de la Ribera, en donde se desempeña como director técnico de la Séptima división.

La polémica publicación del Chipi Barijho

Qué dijo Alina Moine sobre su relación con Marcelo Gallardo

Una reportera de Socios del Espectáculo (El Trece) interceptó a Alina Moine y le preguntó: "¿Es verdad que viajaste a Salta con Marcelo Gallardo?".

Alina Moine: "Vamos a empezar por partes. Este... no viajé a Salta. ¿Está bien? A mí no me gusta hablar de mi vida personal, mucho menos sentimental. El día que yo quiera contar que tengo novio, me voy a sacar una selfie y se la voy a mandar a Lussich y a Pallares para que la hagan cuadrito y la tengan de recuerdo. Mientras tanto, no jodan... hablemos del sorteo del Mundial, de la Selección Argentina, de lo que quieran... pero no me pregunten más nada".

Periodista: "Pero decime si estás enamorada. Podés confirmarlo".

Alina Moine: "El día que esté de novia y que quiera contar que estoy de novia, le mando selfie a todos".