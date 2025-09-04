Nicki Nicole estaría saliendo con una figura de la Selección Argentina

Nicki Nicole estaría saliendo con un jugador de la Selección Argentina.

Nicki Nicole se habría separado de Lamine Yamal después de tan solo 13 días de relación, según los rumores que han empezado a crecer cada vez más en el Viejo Continente. La figura del Barcelona borró de su Instagram la foto que tenía junto a la cantante, lo que ha levantado todo tipo de dudas de un lado y otro del charco.

Por si fuera poco, ha comenzado a trascender que el abrupto final del escueto noviazgo podría deberse a un tercero en discordia. Y los cañones apuntan a Franco Mastantuono, el joven que saltó de River al Real Madrid y que ya sabe lo que es vestir la camiseta de la Selección Argentina.

Franco Mastantuono, el tercero en discordia

Franco Mastantuono, el posible tercero en discordia entre Nicki Nicole y Lamine Yamal.

Según contó Marcela Tauro en La 100, el ex jugador del Millonario "se está comiendo" a la artista rosarina, razón por la cual habría terminado todo entre ella y el español. Cabe destacar que ella eligió no hacer ningún tipo de declaración pública, limitándose a seguir con su contenido de siempre en las redes sociales.

El nacido en Azul llegó hace menos de un mes al país ibérico, para unirse a uno de los mejores equipos del mundo. A pesar de que era gigante el paso, demostró que estaba para cosas importantes: sin ir más lejos, ya suma dos titularidades en lo poco que va de LaLiga de España, algo que deja en evidencia la confianza de Xabi Alonso tiene en su nueva perla sudamericana.

La posibilidad de que Nicki Nicole haya dejado a una de las figuras más promisorias del Barcelona, para irse con un recién llegado del clásico rival, es algo que ha alimentado el morbo de los fanáticos en las redes sociales. ¿Será que efectivamente Nicki Nicole ha decidido probar suerte con un coterráneo o son meras especulaciones?