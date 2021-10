Nazarena Vélez se quebró al hablar de su hijo menor: "Se pasó todo"

La actriz se sinceró sobre un importante momento familiar que vivió. Nazarena Vélez celebró un logro de su hijo Thiago.

Nazarena Vélez demostró una vez más su gran sensibilidad al hablar de su hijo menor, Thiago. La productora teatral hizo saber a sus seguidores que el niño había vivido un importante momento religioso y explayó sus sentimientos al respecto en un largo texto que escribió como pie de foto.

“La Comunión de Titi. Mi hijo me emociona. Te amo”, escribió la celebridad en el epígrafe de un posteo de Instagram donde compartió fotos del evento, en las que se pudo ver una torta temática delante del niño acompañado por su madre, sus hermanos y Santiago Caamaño, la actual pareja de Nazarena.

Thiago es hijo de Fabián Rodríguez, quien se quitó la vida en 2014, cuando él tenía 4 años, por lo que Nazarena debió hacerse cargo del niño sola. Además, es medio hermano de Barbie Vélez y Lucas Rodríguez, quienes se casaron hace un par de semanas, después de años de relación.

“Fue un día hermoso. Titi tendría que haber tomado la Primera Comunión el año pasado por por el tema de la pandemia, se pasó todo para este año. La tomó en el mismo lugar y la misma iglesia porque va al mismo colegio y allí también la tomaron Barbie y el Chino, mis otros hijos. Fue hermoso, muy emotivo verlo y acompañarlo”, expresó Vélez, en diálogo con Revista Pronto, sobre el momento que vivió con su familia.

La emoción de Nazarena Vélez en la boda de su hija

El día anterior a la ceremonia de casamiento de Barbie, Nazarena Vélez reveló cómo se sentía al respecto. “Manejo una sensibilidad que no sé qué me pasa, pero por cualquier cosa quiero llorar. Desconocía este nivel de sensibilidad. Hoy fui a la Iglesia un ratito y no sé si me movilizó cosas no qué pero tengo una ansiedad tremenda. Bah, más que ansiedad, sensibilidad. Se me pasan muchas cosas por la cabeza, por el corazón y aparte es una situación hermosa, porque no hay nada más lindo que la etapa que estamos viviendo”, comenzó.

“Titi y Barbie dijeron que estoy insoportable. Sí, estoy un poco insoportable. Yo siempre estoy de muy buen humor y ahora estoy como muy pendiente de todo. Mañana me voy muy temprano con Barbie, quiero dejar la ropa, ahora le vine a buscar una camisa básica al Bocha. Estoy en todo. Tengo que dejar todo preparado porque mañana me voy con barbie a la mañana y después me encuentro con toda mi familia”, cerró Vélez, en alusión a los preparativos del casorio.