Nati Jota fue destrozada en las redes por una teoría discriminatoria: "No elijo a mi amiga más linda"

La celebridad de redes hizo una impensada confesión al aire y los usuarios de redes no tardaron en criticarla. Nati Jota habló de la competencia entre mujeres en su descargo.

Nati Jota fue criticada en redes sociales por declaraciones que tuvo al aire, sobre la competencia entre amigas mujeres. La columnista de Nadie Dice Nada contó que las mujeres, incluso ella, muchas veces llevan a una fiesta a una amiga menos hegemónica para no perder oportunidades a la hora de conocer hombres.

"Nati Jota dijo que todas las minas incluso ella siempre tratan de elegir a una amiga más fea para salir así le dan bola a ella y no a la amiga. Los comentarios afirmando eso me dejaron claro que está lleno de amistades de mierda y todas minas envidiosas y resentidas", reza un tweet que se volvió viral, con casi 40 mil likes y más de 3500 retuits.

"Tal vez no elijo a mi amiga más linda para ir a un lugar", comenzó su descargo Nati cuando el conductor Nicolás Occhiato la frenó. "Pará, vos tenés que ir a un lugar donde sabés que hay alguien que te gusta y decís 'a ella no porque es más linda que yo'?", cuestionó y ella aclaró que no era tan así pero que no lleva a esa "amiga perrota" en ese tipo de situaciones.

La reacción en Twitter a los dichos de Nati Jota

La periodista recibió tanto críticas negativas como comentarios en adherencia a su postura sobre las amigas que lleva a algunos eventos.