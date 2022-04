Moria Casán lanzó un guiño político para Sergio Massa: "Un gran mediador"

En diálogo con El Destape. la diva Moria Casán lanzó un sugerente guiño político a su yerno, Sergio Massa.

Fiel a su estilo, Moria Casán lanzó un sugerente guiño a Sergio Massa, actual Presidente de la Cámara de Diputados de Argentina, en el marco de una entrevista por el pronto estreno de Julio César, obra de William Shakespeare en versión libre dirigida por José María Muscari. Qué dijo.

Entrevistada por El Destape, Moria habló de la excelente relación que tiene con la familia del "Pato" Galmarini y comentó cómo se desarrollan los encuentros familiares, en los que no se habla de política. "Él (Sergio) está muy bien en sus funciones, pero prefiero no hablar mucho de eso", expresó la diva.

Pero ante la pregunta de 'si veía a Massa para una futura candidatura a Vicepresidencia o Presidencia' Moria no dudó en elogiar al político y detallar: "Si hay alguien que tiene pasta, cintura y es brillante en eso, es Sergio. Por sobradas razones. Y ahora con la gestión en el fondo, que el mismo Guzmán le agradeció, demostró que es un gran mediador entre todas las fuerzas del Frente de Todos. Él quiere juntar gente. La separación no da, no se construye nada con eso. Le veo mucha pasta a Massa, está más que preparado".

También, en tono humorístico, contó cómo se refiere a Massa en la intimidad familiar y precisó: "Yo le digo ‘Ser Gei’, él me dice “Mami Mo’. Yo le digo 'hacés el hula hula con la cintura, baby, no cintureás la política'".

De qué trata Julio César

Según la gacetilla difundida a la prensa, la puesta de José María Muscari sobre la tragedia clásica de William Shakespeare se centrará "en una Roma antigua aunque tomada por la tecnología de hoy, unos hombres con ovarios y sus mujeres de pelos duros en el pecho luchan por el poder de una nación".

Protagonizada por Moria Casán, al elenco de esta muy personal adaptación del clásico shakespeareano lo completan Marita Ballesteros, Alejandra Radano, Malena Solda, Mario Alarcón, Mariano Torre, Mirta Wons, Vivian El Jaber, Fabiana García Lago y Payuca del Pueblo. Las funciones serán todos los sábados y domingos a las 17 horas en el Cine Teatro El Plata de Mataderos (Av. Juan Bautista Alberdi 5765).