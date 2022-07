Moria Casán habló del superministro Massa: "Tiene pasta"

En abril de 2022, Moria Casán dialogó con El Destape y elogió a Sergio Massa, a la par que destacó su "cintura" para la política y contestó si lo ve como posible candidato a Vicepresidente o Presidente de Argentina.

Con la reciente designación de Sergio Massa como súperministro de las carteras de Economía, Producción y Agricultura, se reflotaron las viejas declaraciones de Moria Casán a El Destape, quien advirtió -en abril de 2022- el futuro político que veía para el esposo de Malena Galmarini.

En dicha entrevista y ante la pregunta de El Destape sobre si veía a Sergio Massa con condiciones para aspirar a una Vicepresidencia o Presidencia en algún momento de su trayectoria política, Moria se mostró muy abierta y opinó: "Si hay alguien que tiene pasta, cintura y es brillante en eso, es Sergio. Por sobradas razones. Y ahora con la gestión en el fondo, que el mismo Guzmán le agradeció, demostró que es un gran mediador entre todas las fuerzas del Frente de Todos. Él quiere juntar gente. La separación no da, no se construye nada con eso. Le veo mucha pasta a Massa, está más que preparado".

"Yo le digo ‘Ser Gei’, él me dice “Mami Mo’. Yo le digo 'hacés el hula hula con la cintura, baby, no cintureás la política' (risas)", añadió. Cuando se oficializaron los cambios en el Gobierno Moria Casán -la "suegrastra" del ex intendente de Tigre y-pareja del padre de Malena Galmarini- publicó un mensaje en referencia a este reacondicionamiento de Gabinete.

El tierno mensaje en redes de Moria Casán a Sergio Massa

"Enhorabuena todo lo que ocurra para que nuestra amada Argentina siga adelante", sostuvo mediante su cuenta de Twitter. El mensaje fue publicado en horas de las medianoche y tuvo infinidad de respuestas por parte de los noctámbulos que se hicieron eco de lo expuesto por la artista.

Al mismo tiempo, quien es la pareja del "Pato" Galmarini dejó entrever un apoyo hacia el ahora expresidente de la Cámara de Diputados. "Mientras tanto yo sigo de honey moon -luna de miel- con el suegro de Sergio Massa y el papá de Malena Galmarini", indicó Moria acompañado del hashtag #MilitandoLaVida.