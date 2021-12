Moria Casán confirmó su casamiento con Fernando Galmarini

Moria Casán confirmó que se casó con Fernando Galmarini, también contó cómo fue el atípico festejo y cómo será la particular luna de miel.

Moria Casán confirmó una noticia que se venía rumoreando desde hace días: se casó con Fernando Galmarini. Fiel a su estilo, la diva reveló que no se trató de una ceremonia convencional sino que lo hizo a su propia manera en un evento familiar el 11 de diciembre pasado. La unión fue de forma simbólica y tanto el festejo como la luna de miel tampoco se inscriben dentro de lo usual en esta clase de celebraciones, según lo que reveló la misma Moria.

El romance de Moria Casán y Fernando Galmarini es una de las grandes sorpresas del 2021, sin dudas. Desde que la diva y el exfuncionario confirmaron su relación, ambos se mostraron muy enamorados en cada salida pública que tuvieron. El fin de semana pasado comenzaron a circular los rumores de que la pareja había avanzado un poco más en su vínculo y se habían casado, pero no había confirmación por parte de nadie del círculo de ningunos de los dos, por lo que se trataban de especulaciones nada más. Pero en las últimas horas, la diva charló con Clarín y ratificó la información.

A solo seis meses de blanquear su romance, Moria Casán y Fernando Galmarini se casaron en una ceremonia privada para familiares y amigos. Fiel al estilo de la diva, no hubo registro civil ni altar en la iglesia, sino que se trató de una reunión privada en la que alguien del círculo íntimo de la pareja dijo unas palabras y decretó esta unión especial y simbólica. El festejo tampoco se enmarcó dentro de lo usual: tras el evento familiar fueron a la Bombonera a ver el partido entre Boca y Central Córdoba de Santiago del Estero que terminó con una goleada histórica del conjunto xeneize por 8-1.

La actriz estaba exultante, ya que era la primera vez que iba a la cancha. Por otra parte, Moria también confirmó cómo será la atípica luna de miel, dado que no tiene vacaciones tras el estreno del late night Moria es Moria (El Nueve) y Brujas, la obra que protagoniza en la calle Corrientes. La pareja fue invitada por Malena Galmarini, hija de Fernando, y Sergio Massa a pasar las fiestas en Pinamar.

La propuesta de Galmarini a Moria

Hace unas semanas, Moria Casán contó en Por el mundo con Marley la propuesta que le había hecho Fernando Galmarini. "Me ofreció casamiento, pero me parece que maneja muy bien la ironía. Estamos divinos. Estamos absolutamente enamorados y le mandamos besito", reveló desde Las Vegas. Marley le ofreció que el equipo de producción del programa podía llevar adelante la boda, pero la propia Moria explicó el motivo por el que no iba a poder hacerse en esa ciudad: "No puede entrar a Estados Unidos porque tiene la Sputnik V".