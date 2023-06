Morena Rial destruyó a su hermana Rocio: "Por la plata"

La relación entre las hijas de Jorge Rial está totalmente quebrada. La joven mediática disparó munición gruesa contra su hermana.

La pelea entre Morena y Jorge Rial no deja de sumar nuevos protagonistas. La última en involucrarse en el mediático conflicto fue Rocío Rial, quien defendió a su padre y le hizo una dura advertencia a su hermana.

"Me rompe mucho las pelotas lo que estuvo diciendo últimamente. No me interesa ni un poco ya lo que tenga para decir", sostuvo Rocio, en diálogo con A La Tarde, y agregó: "Me parece que después, no importa cuánto perdón pidas cuando se te pase la locura. Ya de esto, no se vuelve".

“Podés decir que es búsqueda de amor o todo lo que quieras, pero cuando salís a hablar de todo solo porque te dejaron de pagar el alquiler y la niñera mientras Jorge le seguía pagando el colegio del nene, me parece que no da. Estoy enojadísima con ella”, indicó. La breve nota llegó a los oídos de su hermana y, fiel a su estilo, se despachó con un rosario de insultos.

"Me chup... tres huevos mi hermana. Para mí tampoco hay vuelta atrás en nuestra relación. Ella sabe que nunca tuve feeling con ella", subrayó y añadió: "Sé lo que hago y lo que no, que ella se meta en su vida, que demasiado depresiva está como para venir a romperme los h… a mí".

"Le mando un beso y que siga siendo el perro de Rial. Dejaron de ser mi familia. Por la plata baila el mono, las putas y los giles", dijo en un móvil del programa conducido por Karina Mazzocco. También se refirió a las declaraciones de su hermana sobre la relación con su madre adoptiva, Silvia D'Auro. "Con respecto a Silvia, creo que está estudiando psicología y le está afectando un poco las neuronas, pero si a ella le parece bien la violencia que existió, es un problema de ella", cerró More.

El escandaloso vivo de Instagram More Rial

Tras destrozar a su hermana Rocío en la entrevista que se vio en A la tarde, Morena Rial decidió subir aún más la apuesta en la guerra que le declaró a su padre. A través de un vivo de Instagram junto a Jackie Pato, la mujer a la que considera su mamá de corazón, realizó explosivas declaraciones.

Fue la cuenta de Twitter de LAM quien compartió un fragmento de la transmisión donde Morena habló de la sexualidad de un familiar. "No hablo con nadie, porque si yo llego a hablar... Uy, uy, uy. Yo no tengo la boca cerrada", deslizó Jackeline Patoka.

"Porque tanto que se hacen los machos que se creen machos, y destruyen... no quiero hablar", continuó y añadió: "No me busquen las lenguas porque si yo fuera hablar, pobre de esa gente que ha criticado tanto a tanta gente que se hacen los grandes machos, que andan con tremendas mujeres, pero que van para los dos lados".

"Y lo dejo ahí, porque yo no soy de discriminar, pero sé muchas cositas que podría decir", cerró y More acotó "Nos van a denunciar si discriminamos". Pero la uruguaya que reside en Estados Unidos intentó justificar sus palabras: "Yo no discrimino. Todos mis amigos en este momento son lesbianas, gays...". Fue en ese momento, cuando More soltó una picante frase: "¡Ay! Yo tengo muchos familiares que van para cualquier lado".