More Rial sorprendió con un nuevo tatuaje de San La Muerte: "Cuando sepan lo que hace, van a creer"

Morena Rial se hizo un inmenso tatuaje de San La Muerte que sorprendió a sus seguidores y en sus historias de Instagram explicó por qué se lo hizo.

Morena Rial mostró en sus historias de Instagram que se hizo un piercing en el pecho y un nuevo tatuaje, y fue este último el que más sorprendió a sus seguidores. Es que se trata de una imagen de San La Muerte, una entidad venerada en toda Latinoamérica y que es conocida por tener muchos seguidores entre narcotraficantes y delincuentes. En la misma red social, Morena reveló los motivos de este nuevo tatuaje.

Hace solo unos días, Morena Rial reveló que se había sometido a una serie de cirugías. Por este motivo, la cantante debió hacer reposo en Buenos Aires y para aprovechar este tiempo decidió hacerse algunos tatuajes y un piercing en el pecho. En ese mismo lugar se hizo una especie de flor, mientras que también se tatuó una copa de martini con la inscripción "Why not?" (¿Por qué no?) junto con una amiga. Pero fue la tercera imagen la que sorprendió a sus seguidores, que quisieron saber por qué se la había hecho.

Morena Rial se tatuó a San La Muerte

El tatuaje en cuestión se trata de San La Muerte, una entidad muy venerada en toda América Latina. Por medio de sus historias de Instagram, los seguidores de Morena le preguntaron si era devota de este popular santo. "Sí chicos, yo soy devota de San La Muerte", confirmó la hija de Jorge Rial, mientras se escuchaba de fondo a su hijo jugar con el periodista. "Muchos me van a criticar, pero bueno, cuando realmente sepan la historia y lo que hace, van a creer", desafió Morena a quienes busquen pegarle por su nuevo tatuaje. Para cerrar el tema, Morena Rial aseguró: "Nada más que decir. No hablo más del tema".

Quién es San La Muerte

Se trata de un santo muy venerado en toda América Central y del Sur, y es también conocido como “Nuestro Señor de la Muerte”, “San Esqueleto”, “Ayucaba” o “La Parca". Esta entidad es muy popular en Argentina, principalmente en Misiones, Chaco y Corrientes. Su historia gira en torno a un monje jesuita que dejó de su tarea evangelizadora para curar a indígenas. Por este motivo, las autoridades eclesiásticas lo acusaron de brujería y lo aislaron, pero cuando sus carceleros fueron a buscarlo solo encontraron un esqueleto señalando a quien lo había acusado.

Según la creencia, San La Muerte no solo tiene la capacidad de proteger contra un adversario sino también el poder de castigarlo por sus malas intenciones. Además de ser invocado por amor, trabajo y buena fortuna, es el único santo al que se le puede pedir que realice un mal sobre otra persona. Por esto último es que se hizo muy popular entre narcotraficantes y delincuentes, más allá de otros fieles seguidores.