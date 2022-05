Michael Bublé reveló por qué le dedicó su último disco a Luisana Lopilato: "Mi peor momento"

El músico dio a conocer el rol de la actriz de Casados con Hijos en un mal momento familiar. Michael Bublé reveló cómo se afianzó su vínculo con Luisana Lopilato a lo largo de los años.

Michael Bublé se expresó sobre su último disco, Higher, y dio a conocer por qué está dedicado a Luisana Lopilato. El cantante canadiense mostró su costado más tierno al referirse a su amor por la actriz argentina.

"El problema es que compongo mal para mí mismo, porque me encanta oír modulaciones en una canción, y el efecto dramático de subir una octava. ¡Pero el resultado es que son temas difíciles de cantar!", expresó en diálogo con Clarín. Y agregó: "Justamente de esto suelo hablar con colegas como Ed Sheeran y Bryan Adams, que me dijo, "¡Componés a lo largo de demasiadas octavas!".

Bublé habló de cómo los malos momentos afianzaron su vínculo con Lopilato."Y yo descubrí que me casé con alguien que era la mejor de todos. Me emociono al decirlo, pero es así. En mi peor momento me levantó y unió a toda la familia", enunció sin especificar cuál fue esa situación, aunque muchos suponen que se trató del cáncer que atravesó su hijo mayor, Noah. Y agregó: "Uno descubre cómo es una persona cuando la cosa se pone fea

"Es mi mejor amiga y la amo. Y si este disco es una foto, si cada álbum es una polaroid de quién sos en ese momento, éste está dedicado a ella como una carta de amor. Así de simple", señaló también.

La relfexión de Michael Bublé sobre el éxito comercial

Bublé se expresó en alusión a cómo es ser un cantante mainstream y aseguró que es más fácil llegar que mantenerse en la cima. "Justamente el otro día hablaba con Luisana sobre este tema. Le dije: 'Comenzaste con comedias livianas como Casado con hijos y luego cambiaste a roles más serios y la gente comenzó a confiar en vos'", soltó Bublé. Y agregó: "Te doy un ejemplo: yo no necesito escuchar un disco si ya confío en el artista. Sé que hace poco salió un disco nuevo de Red Hot Chili Peppers y lo voy a comprar sin haber escuchado nada. Porque se ganaron mi confianza".

Michael Bublé y Luisana Lopilato se casaron en 2011, tienen tres hijos y un embarazo en camino.

Michael dejó en claro que la credibilidad en los artistas por parte del público es lo más importante según su criterio y añadió: "De chico, yo no sabía mucho sobre mí mismo y no sabía qué iba a hacer. ¡Incluso iba a ser periodista! Pero sabía que necesitaba hacer algo creativo, y lo siento cuando compongo o hasta cuando armo un Lego con Noah".