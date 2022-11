Mauro Szeta se abrió y compartió su mayor dolor: "Ya es tarde"

El reconocido periodista de Policiales Mauro Szeta habló del deseo que lamenta no haber podido cumplir en una profunda entrevista con Ulises Jaitt.

El periodista Mauro Szeta se animó a hablar de un tema delicado en su historia personal: la paternidad. En una profunda entrevista, el cronista de Policiales que participa diariamente en Cortá por Lozano (Telefe) se abrió y reveló si le gustaría tener hijos.

Casado con Clarissa Antonini (57) desde 2018, Mauro Szeta (49) nunca se refirió en los medios a la posibilidad de convertirse en padre primerizo hasta la reciente entrevista que le concedió a Ulises Jaitt, donde habló sobre el tema con lujo de detalles. "En una época se dieron situaciones en donde lo pensamos, pero no se dio. Cuando pintó ya era tarde", señaló.

"Me hubiera gustado, pero para un tipo con la cabeza quemada como yo no sé si le podría dar bola. Ya es tarde. Podría adoptar, pero hoy no. Fue un sueño", apuntó cuando le preguntaron si deseaba tener hijos. También, en una nota con María Laura Santillán el periodista remarcó cómo fueron sus momentos de cuestionamientos en torno a la paternidad: "en algún momento pensé cómo hago para ser papá, con el nivel de locura que tengo, de stress y de sometimiento al trabajo que tengo y a este reglamentarismo de que vivo para laburar y no trabajo para vivir".

Además, en una nota a Gente, Mauro aportó: "Este trabajo te obliga a relegar muchas cosas. Y yo me entrego por completo a mi trabajo. Adoptar no está en nuestros planes. Ahora disfrutamos mucho de la crianza que llevamos adelante con mi esposa Clarissa de nuestro nieto Lucca, el hijo de Camila, la hija de Clari".

La muerte que todavía no supera Mauro Szeta

Semanas atrás, Szeta fue uno de los participantes que tuvo una flamante participación en el big show musical ¿Quién es la máscara?, conducido por Natalia Oreiro, y tras su eliminación se quebró al recordar a sus papás, que fallecieron hace tiempo. "Me gusta el rock nacional, el inglés me cuesta un montón y me sirvió para decir 'bueno, tengo que estudiar este idioma'. El contexto me vino muy bien a mi vida con ustedes, con la gente, en un año donde mis viejos se murieron muy pegaditos, con una diferencia de 5 meses, así que me vino hermoso para la vida estar con ustedes y con la gente", contó el periodista en dicho momento.