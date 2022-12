Mauro Icardi fue visto muy cerca de una modelo argentina y crecen los rumores de romance

Mauro Icardi estuvo muy cerca de una famosa modelo y los rumores de romance explotaron en las redes sociales.

Mauro Icardi estuvo en Argentina y aprovechó para pasar tiempo con amigos y, obviamente, no le esquivó a los boliches de la noche porteña. "Noche de amigos", compartió el futbolista del Galatasaray en sus redes sociales, donde se lo vio muy cerca a una famosa modelo argentina.

Para cerrar un 2022 muy complicado en su vida personal, con divorcio de Wanda Nara incluido, Mauro Icardi viajó a Argentina y decidió intentar olvidar todo aunque sea por una noche junto con un grupo de amigos. El futbolista mostró en redes sociales que pasó una divertida velada con sus más cercanos en el exclusivo Tequila de la Costanera Norte.

Pero Icardi no estuvo solamente con un grupo de amigos sino que también se lo vio muy cerca de una reconocida modelo argentina, por lo que los rumores de romance en redes sociales comenzaron prácticamente de inmediato. Inclusive el propio futbolista etiquetó a Floppy Tesouro, con quien se lo vio muy contento.

Juariu, especialista en detectar cada movimiento que hacen las celebridades en las redes sociales, reveló que Icardi empezó a seguir a la modelo, también recientemente separada de su marido, al tiempo que le dio like a una foto de ella en bikini. Por su parte, Tesouro no lo siguió, aunque sí se la vio muy feliz junto al futbolista del Galatasaray turco.

Curiosamente, Mauro Icardi también volvió a seguir a Wanda Nara, a quien le había dado unfollow en medio de la fuerte polémica que rodeó a su escandalosa separación. La propia empresaria le puso "Seguir" nuevamente a su expareja para darle celos a L-Gante, quien fue visto a los besos con Anto Pane, una influencer hot.

Wanda Nara, cada vez más cerca de blanquear su relación con L-Gante

Según trascendió, Mauro está negado a aceptar su separación de Wanda, mientras la empresaria no ve la hora de ser libre y rehacer su vida junto a L-Gante. “Wanda lo que dice es 'yo quiero blanquear’, hablando de su relación con L-Gante. Acá, Yanina (Latorre) había contado que tuvieron el mejor sexo de su vida y que ese era un gancho fundamental en esta relación”, explicó Ángel de Brito en LAM (América TV).

"Wanda dijo, con palabras que no podemos repetir, que tuvo relaciones con L-Gante como con nadie. Esto no es algo que yo pienso, es algo que ella dijo. Dijo 'yo quiero blanquear, no quiero esconderme más de la prensa ni disimular. Yo estoy separada y quiero hacer mi vida libre'”, concluyó el conductor.