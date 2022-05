Matilda Blanco denunció que sufrió acoso en El Hotel de los Famosos: "No solo me pasó a mi"

La asesora de moda Matilda Blanco reveló el pésimo momento que vivió en El Hotel de los Famosos, reality de El Trece, ante una situación de acoso laboral.

Días atrás explotó una peligrosa bomba en El Hotel de los Famosos tras el despido de Patricio Ramírez, camarógrafo del reality de El Trece acusado de tener conductas abusivas. Matilda Blanco, exparticipante de la competencia y conocida asesora de moda, se sumó a las denuncias con un fuerte descargo. "Ojo que no me pasó solo a mí", sentenció.

Sin dudarlo, Blanco apoyó públicamente a la productora por el despido y habló de su fuerte experiencia con Ramírez y sus conductas abusivas. "Más de una vez se asomó para decir 'qué linda calza', por ejemplo. Te miraba, te guiñaba el ojo sin tener confianza... Y ojo que no me pasó sólo a mí, a las otras chicas también", afirmó Matilda en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live (Radio Mitre).

"Creo que está buenísimo que ya no esté... Lo que yo pasé fue acoso y cuando me fui, se ve que la cosa fue avanzando. A una como mujer, siempre le da cosa denunciar a un compañero pero al final, estuvo bueno que lo hayan sacado", agregó, contundente la figura que también integró jurados y paneles de otros programas del canal.

El descargo de Patricio Ramírez, el camarógrafo acusado de acoso

El camarógrafo de El Hotel de los Famosos señalado por acoso usó su cuenta de Facebook para defenderse. "Según ellos, existe una denuncia de 4 a 6 personas ellas de sexo femenino o sexo no definido o definido que se sintieron agraviadas o acosadas por palabras que utilizaba hacia ellas. Las palabras que supuestamente eran de carácter acosador", comenzó su descargo Ramírez, en el que se burló de las personas cuya identidad de género no es compatible por las opciones binarias impuestas por la sociedad.

El denunciado, que habló en LAM (América TV) lanzó una furiosa declaración en la que arremetió: "Les cuento algo a esas mujeres: antes que ellas no estaban ni en los huevos de su padre, 25 años atrás yo ya estaba detrás de cámara produciendo programas en distinto canales de aire o cable". El exempleado de la productora Boxfish aseguró que le hubiera gustado dar nombre pero que eligió guardárselos y añadió: "Siempre me maneje con respeto y humildad que me enseñaron mis padres y el colegio primario. Mi manera de tratar a las personas en este caso personal femenino. Fue siempre con ese léxico: Mi amor, bonita, divina, estás re linda, genia total, te amo".