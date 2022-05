Matías Alé reveló su gran proyecto a futuro: "Se va a cumplir"

El actor se sinceró sobre su mayor anhelo en la vida y confesó que tiene mucha confianza en que se vuelva realidad.

Matías Alé se sinceró sobre sus próximos proyectos personales y reveló el gran deseo que lo acompaña desde hace algunos años. Alejado de la televisión y completamente enfocado en su carrera teatral, el famoso actor reapareció mediáticamente para mostrar una faceta de él poco conocida y contar cuál es el mayor anhelo que tiene para su vida.

En un reciente diálogo con el Diario Show, Matías Alé se hizo un repaso por los momentos de auge de su carrera, habló de su infancia y se sinceró sobre aquellas cuentas pendientes que aún tiene a nivel personal. En este contexto, el reconocido actor y exparticipante del Bailando por un Sueño, fue consultado por su vida amorosa y la posibilidad de formar una familia, un tema con el que Alé abrió su corazón.

"¿Te gustaría volver a tener pareja y convertirte en papá?", fue la consulta que disparó la confesión de Alé. "Sí por supuesto que me gustaría. Son proyectos lindos para mí como para cualquier hijo de vecino. Tener una buena pareja y caminar ese sendero tan gratificante de poder tener hijos es un sueño que está siempre presente", confesó el famoso actor en la entrevista con el portal de espectáculos.

Sin embargo, consciente de que es una decisión que marcará un antes y un después en su vida, Alé aseguró no tener apuro alguno. "Soy consciente que la vida me tiene aún en un compás de razonable espera. Encontrar a esa compañera de ruta, que me acompañe y poder transitar lindas cosas juntos, forma parte de aquellos bellos sueños como es la vida misma. Estoy seguro que se van a cumplir. Pero, tiempo al tiempo", sentenció Matías Alé sobre el gran deseo de convertirse en papá que lo acompaña desde hace años.

Matías Alé y Graciela Alfano: un romance que dejó enseñanzas

Hace trece años atrás, Graciela Alfano y Matías Alé finalizaron su intenso romance. Este amorío que se colocó en el foco de las polémica del momento, aún resuenan entre los medios como unas de las relaciones más aclamadas por el público, sin embargo, pese a que los artistas siguieron su camino por separado, hoy en día recuerdan el romance con mucho cariño.

Precisamente, en esta misma entrevista, Matías Alé se sinceró sobre aquellas cosas que Graciela Alfano le había enseñado y que todavía recordaba. "Me dejo cosas muy bellas. Viajamos por el mundo y compartimos muchas alegrías y, que, a la luz de los años transcurridos, se ha convertido en recuerdos lindos, siempre presentes", confesó Alé. "Gracias a Graciela aprendí a apreciar un cuadro, cómo ubicar los cubiertos en la mesa, de afuera hacia adentro, también como vestirme según la ocasión del evento. Aprendí muchísimo sobre la vida en general. Me aportó cosas generosas y conocimientos durante diez años", sentenció agradecido.