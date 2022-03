Marta Fort contó el pedido que le hizo a Ricardo Fort antes de morir: "Me molestaba"

La hija del empresario reveló un pedido desesperado que le hizo a su padre antes de morir. También habló de su fallecido tutor, Gustavo Martínez.

Son días convulsionados para Marta Fort. Primero, vivió la lamentable muerte de Gustavo Martínez, su tutor legal, y a los pocos días, cumplió sus 18 años y los celebró en Los Ángeles con su familia y amigos. Entre la tristeza y la alegría, ofreció una entrevista a Telefe Noticias, en la que habló de la relación con su padre y el pedido que le habría hecho antes de morir. La joven contó que, debido a la cantidad de custodia que tenía, se sentía incómoda por lo que decidió pedirle al empresario que le diera "respiro".

“Era muy sobreprotector. me parecía raro ir a merendar con amigas y tener a los patovicas. Un día le pedí que quería ser como la gente normal, me molestaba, me sentía intimidada, pero a él no le importaba”, dijo en la entrevista, donde también se refirió a Martínez. Cabe destacar que la nota fue dada el 14 de febrero, dos días antes de la muerte de su tutor.

"Gustavo es mi tutor, una persona tranquila, buena. Un hombre bastante casero que le gusta quedarse mucho en casa. Marisa -la niñera-, en cambio, es quien me acompaña a los viajes. A Gustavo nunca le gustaron las cámaras, eran polos opuestos con mi papá", había dicho sobre su tutor legal.

Marta Fort cumplió 18 años y advirtió: "Ahora voy a subir"

El 25 de febrero, Marta Fort celebró junto a su hermano mellizo Felipe que cumplieron 18 años y llegaron a la mayoría de edad. La hija de Ricardo Fort publicó una foto en Instagram y dejó una picante advertencia a sus seguidores.

"¡Feliz cumpleaños para mi!", escribió la joven en su red social, junto a un corazón rojo. Y más abajo, y en un tamaño mucho más pequeño, agregó: “Aunque no pueden estar todos los que me hubiese gustado que estén”. No hizo referencia a ninguna persona en particular, pero de inmediato los usuarios especularon con la ausencia de su padre -que murió en 2013- y Gustavo, quien fuera su padrino.

Marta Fort cumplió 18 años y lo celebró con sus seguidores.

"Se celebra en familia”, aseguró Marta, quien viajó a Los Ángeles junto a su hermano, su niñera Marisa López, y se sumaron su tío Eduardo Fort con su novia, Rocío Marengo, y más familiares. En otro de los videos que compartió, muestra el postre con la vela que sopló junto a su hermano. E indicó: “Ahora soy legal”, junto con el emoji de una carita festejando y otra rodeada de corazones. Además, agregó el logo de 18 tapado.

También reposteó los distintos videos que grabaron quienes estaban allí presentes al momento de cantarles el “feliz cumpleaños”. “Ahora voy a subir todas las historias”, advirtió. De vuelta, los usuarios comenzaron con distintas especulaciones en las redes sociales: si se refería a que ahora que es mayor de edad publicaría lo que antes no podía. O bien, que compartiría todos los saludos que fue recibiendo por su cumpleaños.