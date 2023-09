Mariana Nannis rompió el silencio y Alex Caniggia contraatacó furioso: "Mi papá"

Mariana Nannis rompió el silencio luego de las fuertes acusaciones de Alex Caniggia y el mediático no dudó en responder con un comentario muy doloroso para su madre.

Mariana Nannis rompió el silencio para apuntar contra Alex Caniggia luego de que su hijo la acusara de haberlo desalojado de su departamento mientras Melody Luz cursaba el embarazo de su primera nieta, a quien todavía no habría conocido. Lejos de hacerse el desentendido, Alex contraatacó con una historia de Instagram en la que le respondió a su madre con lo que más le duele.

Alex Caniggia sorprendió en los últimos días con un video de TikTok en el que reveló que unos días antes de que su pareja diera a luz a su primera hija Venezia, su madre lo había echado del departamento en el que vivían en el Faena, en Puerto Madero. Según contó Alex, su madre le aseguró que en los siguientes días viajaría a Argentina para resolver algunas cuestiones de su divorcio de Claudio Paul Caniggia.

Para no tener que mudarse con Melody Luz embarazada a punto de parir, el hermano de Charlotte le propuso a su madre alquilarle un departamento, pero se negó. En ese sentido, Alex también contó que pese a que se fueron del inmueble, Mariana Nannis nunca vivió en el departamento, ni los felicitó por haber sido padres o siquiera conoció a Venezia.

Ante la viralización del video, en A la tarde (América TV) lograron comunicarse con Nannis, quien aseguró que nunca echó a Alex, sino que el mediático se fue "de común acuerdo". Además, en los mensajes de WhatsApp con los que rompió el silencio, Mariana Nannis aseguró que dejaron "detonado" el departamento y que hasta "vendieron muebles que eran carísimos".

Cuando el periodista que charló con ella le consultó por qué creía que su hijo la había denunciado en las redes, Nannis le respondió que fue porque "lo bajaron del programa", en alusión a que en El Trece levantaron Los desconocidos de siempre, el ciclo que conducía Alex, por bajo rating y supuestas peleas con la producción. Para cerrar, cuando le consultaron por la fuerte acusación de que había echado a su hijo y su pareja a punto de parir, Mariana Nannis replicó lapidaria: "Desde 2012 que Charlotte y Alex viven en el Faena. Ya me hice cargo de mis tres hijos, no me voy a hacer responsable de cada uno de sus polvos".

La dolorosa respuesta de Alex Caniggia

Ni lento ni perezoso, el exconductor de El Trece respondió a las palabras de su madre con una historia de Instagram reabriendo una herida que a Nannis le duele y mucho. "Al final mi papá cuánta razón tenía", disparó Alex Caniggia, arrobando a Claudio Paul, con quien estuvo enfrentado durante mucho tiempo, precisamente por ponerse del lado de su madre en el divorcio.