Mariana Genesio contó su experiencia con Facundo Arana: "Nadie me pidió que cuente esto"

La actriz realizó un contundente descargo en sus redes sociales y se refirió a las acusaciones de Romina Gaetani sobre el artista.

Mariana Genesio Peña se entrometió en la polémica entre Romina Gaetani y Facundo Arana y se refirió al vínculo que mantiene con el reconocido actor. La artista hizo un contundente descargo en sus redes sociales y habló sobre las horas de trabajo que compartió con Arana. "Me dieron ganas de contar esto porque lo siento", aseguró la actriz.

Hace unos días atrás en su visita a LAM, Romina Gaetani sorprendió al confesar que había atravesado algunas situaciones de violencia con Facundo Arana durante el tiempo que trabajaron juntos. Estas acusaciones generaron gran polémica y dividieron las aguas: hubo muchas personas que defendieron a Arana y otras que se pusieron del lado de Gaetani. Recientemente, Mariana Genesio Peña reapareció en sus redes sociales y sorprendió al mostrar su apoyo al actor.

"Solo paso por acá para recordarles que Facundo Arana es de los compañeros de trabajo más respetuosos y cariñosos que conocí. Compartí con él meses de trabajo, horas, días enteros de filmación en un estudio y en exteriores, y siempre, siempre lo vi ser generoso y cálido con todas y cada una de las personas dentro y fuera del set", empezó la publicación de Genesio Peña en su perfil de Instagram.

En este mismo descargo, la actriz enumeró varias actitudes a destacar de su excompañero de Pequeñas Victorias. "El único que llama por teléfono a sus compañeros para saber cómo están, si necesitan algo, si puede ayudar, para compartir una idea, dar y/o pedir un consejo. Sólo eso", enfatizó Mariana.

Por último, la exactriz de El Marginal aseguró que no quería quedar envuelta en un polémica pero quería resaltar su percepción sobre Arana como compañero de trabajo. "Nadie me pidió que cuente esto. Y no voy a dar ninguna opinión de nada. Me dieron ganas de contar esto porque lo siento. Facundo es una gran persona", sentenció Mariana Genesio Peña.

La acusación de Romina Gaetani en LAM

Durante gran parte de la entrevista que brindó para LAM, Romina Gaetani habló de sus proyectos laborales actuales, su carrera y su vida personal. Sin embargo, en un momento determinado, confesó que cuando trabajó junto a Facundo Arana en la telenovela Noche y Día, sufrió algunas situaciones violentas.

"Viví situaciones no gratas con él dentro de la novela. Me encontré con una cierta violencia de su parte que no estuvo buena. No está bueno entrar en detalles, pero él tuvo actitudes violentas conmigo y ese posteo lo termina de demostrar, casi un año después. Griterío, palabras que no está bueno que te digan, golpes en la mesa", aseguró Gaetani y confesó que incluso hay testigos de lo sucedido.

"Eran cuestiones de trabajo, opinábamos distinto sobre alguna escena, y de repente tenía un arranque abrupto que no estaba bueno, o te decía una palabra. Que alguien te diga: ‘Si fueras hombre te cagaría a trompadas’ es un montón”, sentenció la actriz.