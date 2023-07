María Valenzuela contó que perdió todos sus ahorros: "Volver a empezar"

La actriz le concedió un mano a mano a Georgina Barbarossa y contó detalles del negocio que la hizo perder todo. Además, reveló cuál es su nuevo emprendimiento.

María Valenzuela es una de las actrices más respetada de nuestro país. La artista comenzó su carrera con tan solo 12 años y consiguió brillar en teatro, televisión y cine. Sin embargo, también probó en otros rubros, aunque con menos suerte para su economía: “Perdí todo”.

La actriz visitó La Peña de Morfi y tuvo un extenso mano a mano con Georgina Barbarossa en donde repaso sus diferentes roles en ficción, su vida personas y sus actividades fuera de su carrera artística. Durante la charla, remarcó la necesidad de trabajo constante de los actores: "Viste que la gente tiene la fantasía de que todos somos millonarios porque estamos en la televisión y el teatro", coincidió la conductora y Valenzuela reveló: "Yo alquilo”.

“Yo perdí todo. Lo que tenía ahorrado lo perdí con un proyecto que iba a hacer en el campo, que era mi sueño”, indicó la protagonista de Subí que te llevo. “¿Eso del hotel?”, indagó Georgina, como si ya estuviera al tanto de la situación y la invitó a compartirlo con los televidentes

“Sí, exacto, hotel y restaurante. Perdí todo. Entonces, ahora es volver a empezar”, detalló la actriz. “¿Por qué empezaste con el hotel y no te fue bien?”, siguió indagando Barbarossa. “No. No resultó lo que esperábamos”, reconoció Valenzuela sobre el negocio con el que soñó y no funcionó.

A continuación, la figura de Telefe habló desde su experiencia: “Es que nosotros los actores... o yo, cada vez que quiero hacer algo, otro negocio que no es de teatro, me fundo, me va pésimo”. “No somos del palo”, consideró la invitada que actualmente trabaja en la obra Tom, Dick y Harry en el Multiteatro y en paralelo, en sus ratos libres, se dedica a la restauración de muebles en una habitación de su hogar al que que convirtió en un taller.

“Bueno, ahora con los muebles espero que me vaya bien”, deseó y aseguró que esa actividad es una “terapia” para ella, a la vez que la describió como “alucinante”. En tanto, contó que por estos días comenzará a trabajar en un cuadro antiguo. “Lo voy a armar, lo voy a firmar y lo voy a poner a la venta”, dijo la actriz y bromeó: “Otro kiosquito”. De inmediato, Georgina le sugirió que publicara el trabajo terminado en su cuenta de Instagram para que todos puedan verlo.

María Valenzuela destruyó a Juan Darthés

María Valenzuela fue muy dura con Juan Darthés, luego de que el actor fue absuelto por Justicia brasilera en la causa por abuso iniciada por Thelma Fardín. La actriz compartió elenco con él en Dulce Amor y hace algunos años apoyó a Calu Rivero, su hija en la ficción, cuando lo acusó de acosador.

“Creo que está todo en una licuadora y es una ensalada terrible. Es culpable, por más que lo hayan absuelto es culpable", afirmó María, en diálogo con Socios del Espectáculo y subrayó: "El juez dijo las cosas que pasaron pero que no estaba filmado”.

Además, recordó las acusaciones de Calu, quien le había confiado a ella durante las grabaciones de la tira que no la estaba pasando bien con Darthés. “Salí a apoyarla porque yo sabía toda la verdad. Me llamaron, intimaron y me dijeron cómo la defendía a ella y no a Darthés. Pero defendía la verdad. Creía en ella, creo en ella. Vino a mi camarín, me contó lo que pasó. Estaba en el control, veía algunas escenas y, después de saber lo que estaba pasando, ya veía las escenas con otra mirada y me di cuenta que si, que era verdad”, sostuvo..

Antes de cerrar la nota, Valenzuela dejó en claro que más allá del fallo judicial, no creía que el actor pudiera revertir la cancelación del público. Y, en ese sentido, le advirtió: “Le recomiendo que no venga a la Argentina porque no creo que la vaya a pasar bien”.