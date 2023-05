Juan Darthés rompió el silencio tras ser absuelto: "Gracias"

Juan Darthés decidió hablar tras ser absuelto por la Justicia de Brasil en la causa por abuso sexual iniciada por Thelma Fardín. Qué dijo el actor.

Juan Darthés fue absolvido por la Justicia de Brasil en la causa por abuso sexual iniciada por Thelma Fardin. La denunciante hizo su descargo en Amnistía Internacional y expresó su repudio ante el fallo, y hasta el momento no se había conocido la palabra del acusado. Sin embargo, en las últimas horas se filtró un mensaje de su parte tras la absolución.

Fue María Rosa Fugazot, actriz argentina que siempre mostró su apoyo a Juan Darthés, quien dialogó con Mitre Live y reveló qué fue lo que le dijo el brasileño ante el fallo de la absolución. “Me dijo: ‘Gracias por el cariño’. Y que estaba bien. Lo destruyó mucho esto. Anímicamente, le hizo mucho daño”, aseguró la protagonista, manifestando que su amigo estaba "muy tranquilo" al momento de comunicarse con ella.

“No deja de ser una mancha muy grande. No es fácil, él decidirá lo que le parezca mejor”, agregó María Rosa Fugazot sobre el posible regreso de Juan Darthés a la República Argentina. Hasta el momento, no se sabe si el actor regresará al país o continuará en Río de Janeiro (ciudad que eligió para residir con su familia).

Thelma Fardin por la absolución de Darthés: "Quieren que las infancias filmen cuando las abusan"

La actriz Thelma Fardin y sus abogados realizaron una conferencia de prensa en la sede de Amnistía Internacional Argentina -en el barrio porteño de Colegiales- para dar detalles sobre la causa en la que este sábado fue absuelto en primera instancia por la justicia de Brasil del delito de violación el actor Juan Darthés. "¿Quieren que las infancias filmen cuando las abusan?", preguntó ante la justificación en el fallo de la justicia brasileña donde sostienen que no hay pruebas del acceso carnal.

Al tomar la palabra, quienes representaron a la actriz durante el proceso marcaron: "El juez entendió que la prueba demostraba sin ninguna duda que hubo actos sexuales sin el consentimiento de la víctima. Por otro lado, entendió que no estaría demostrado firmemente el aceso carnal. Ante la duda, estaba obligado a considerarlo absuelto y no inocente". Más allá de esto, señalaron que apelarán la decisión y son "optimistas, no hay sensación de derrota".

A su vez, resaltaron que el fallo de la Justicia "es una decisión conservadora y no esta en linea con el Tribunal Supremo Federal de Brasil, que ya entendió que cualquier acto sexual practicado sin el consentimiento de la víctima debe ser considerado abuso". Y a pesar de la resolución, Fardin sostuvo: "Creo que el cambio que hicimos y del cual mi caso es uno más, una batalla que ganamos y conquistamos. La Justicia va a ser el último bastión de un sistema históricamente violento y patriarcal".