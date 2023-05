Griselda Siciliani filtró qué le dijo Thelma Fardín tras la absolución de Darthés

La actriz se refirió a la absolución de Juan Darthes en la causa de Thelma Fardín y fue tajante en su descargo. Griselda Siciliani apoyó una vez más a su colega.

Griselda Siciliani habló por primera vez del caso de Juan Darthes después de la absolución al actor de Patito Feo. La actriz apoyó nuevamente a Thelma Fardín en su descargo, colega con la que compartió elenco en la tira de Ideas del Sur en cuya gira se habría producido el hecho denunciado por Fardín.

"¿Cómo tomaste la resolución de la justicia de Brasil de absolver en primera instancia a Juan Darthés?", le preguntó el notero de Intrusos a la protagonista de Educando a Nina. "Es eso, una absolución. No es que lo declararon inocente. Si leés el fallo, dice un montón de cosas que se comprobaron, se comprobó todo, menos una sola cosa", comenzó su descargo la madre de la hija menor de Adrián Suar.

El periodista le consultó a Siciliani si había podido hablar con Thelma después de esa resolución. "Sí, hablé con Thelma después del fallo. Ella es una topadora. Sí, estaba con mucho dolor. Se levanta de todo, yo la admiro mucho. Es difícil el lugar en el que está, recibe muchas amenazas, mucho odio. Pero también agradecimiento de un montón de personas por lo que hizo, que fue muy importante", respondió sin tapujos la celebridad.

"Hay gente que odia. Pero cuando eso se convierte en amedrentar y en querer callar, da miedo. Al menos a mí me da mucho miedo. Creo que el amedrentamiento funciona, los que amedrentan saben por qué lo hacen", cerró la actriz.

El descargo de Thelma Fardín después de la absolución a Darthés

"Nadie dijo que iba a ser fácil. El fallo reconoce el abuso, reconoce el sexo oral, la penetración con la mano, pero dice que no se alcanza a probar que hubo penetración con el pene y por eso no se considera violación. Lo dice el fallo", escribió la joven en el pie de foto de un posteo de Instagram. Y agregó: "La justicia prácticamente le dice a la niña de 16 años que fui y que fue abusada en esa habitación, que esperaba que filme el momento de la penetración para poder probarlo. En Brasil sólo el 1% de los abusos sexuales obtienen condena… no soy la excepción, soy la regla".