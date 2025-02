"Diferencias": Marcos Camino rompió el silencio sobre lo que está pasando con Los Palmeras.

El mundo de la música popular argentina está en vilo por la situación de Los Palmeras, una de las bandas más queridas del país. Todo se originó tras el accidente cerebrovascular que sufrió su icónico vocalista, Cacho Deicas, lo que desató rumores sobre una posible ruptura del grupo debido a diferencias internas.

En medio de especulaciones, Marcos Camino, otro de los fundadores, salió a aclarar la situación en una entrevista con Pasión de Sábado, desmintiendo cualquier conflicto entre los integrantes. “Estamos trabajando sin Cacho porque ha tenido un ACV, algo que ya es de público conocimiento. Él nos está viendo, estamos acompañándolo y esperando su recuperación para que pueda volver a los escenarios con nosotros, que es su mayor deseo”, explicó Camino, llevando tranquilidad a los seguidores de la banda.

Sobre las versiones que hablaban de una pelea dentro del grupo, el músico fue contundente: “Para que haya una reconciliación, primero tiene que haber una pelea, y en nuestro caso eso nunca pasó. No hubo ninguna división entre nosotros, solo un malentendido por unas declaraciones mías. Pero jamás estuvimos distanciados”.

Camino también recordó con emoción el reencuentro con su compañero: “Fue un momento muy fuerte, nos abrazamos durante varios minutos. Pude hablar con su familia y sentir que, más allá de cualquier versión, seguimos unidos como siempre”.

Con casi cinco décadas de trayectoria juntos, dejó en claro que su relación siempre fue como la de un matrimonio: “Cuando teníamos diferencias, las hablábamos. Nunca fue nada grave, eran cosas mínimas. Lo importante es que estamos esperando a Cacho y sabemos que pronto volverá con nosotros”. Mientras tanto, Los Palmeras siguen adelante con su música, manteniendo viva la esperanza de que su histórico vocalista regrese pronto a los escenarios.

Conmoción en el folklore por lo que se supo de Cacho Deicas y el Chaqueño Palavecino: "Siempre"

El Chaqueño Palavecino sorprendió al mundo de la música al compartir una publicación inesperada junto a Cacho Deicas, la voz de Los Palmeras. En una foto que une al folklore y la cumbia, el cantor salteño aprovechó la ocasión para dedicarle un emotivo mensaje.

A través de su cuenta de Instagram, el Chaqueño saludó a Deicas en el día de su cumpleaños con palabras cargadas de afecto y buenos deseos: “Feliz cumple, Cacho querido. Siempre deseándote lo mejor y una pronta recuperación. Abrazo enorme @cachodeicasoficial”.

El mensaje llega en un momento tenso para Los Palmeras, tras el ACV que alejó a Deicas de los escenarios y avivó una interna dentro del grupo. La controversia estalló luego de unas declaraciones de Marcos Camino en Secretos Verdaderos (América TV), donde afirmó: “Desgraciadamente, no permiten que use el teléfono. No tiene comunicación con nosotros. No podemos hablar con él porque sus hijos no se lo permiten”. Estas palabras generaron una fuerte reacción en la familia del cantante.

Luciano, hijo de Cacho, no tardó en responder y expuso detalles de la situación a través de redes sociales, acusando a Camino de presionar a su padre en un momento delicado. “Mi padre vive por lo que hace, es su vida. Pero después de todo lo que le dio al grupo, tiene que haber un límite. Apenas estaba recuperándose y ya le pedían un mensaje para salvar los contratos. Esto deja mucho que desear”, disparó.

Además, Luciano filtró conversaciones privadas que evidencian el deterioro del vínculo entre ambos músicos. Uno de los puntos de conflicto habría sido la participación de Cacho en un show de Uriel Lozano sin cobrar nada, lo que generó enojo en Camino. “No le debíamos nada, le hicimos el favor de darle un lugar en nuestro show. No me creas estúpido. Alguna vez hace algo positivo, trae una idea, preocúpate por aprender las letras”, se lee en los chats.

El cruce de versiones profundizó la grieta en el icónico grupo de cumbia santafesina. Mientras tanto, la foto compartida por el Chaqueño Palavecino se convirtió en un símbolo de apoyo para Deicas en medio de la polémica.