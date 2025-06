Marcelo Polino confirmó su romance con una famosa actriz: "La amo".

La vida amorosa de Marcelo Polino es un misterio ya que el periodista siempre se ha mostrado cauto con respecto a sus parejas. Y aunque es sabido que el periodista de espectáculos tuvo un romance con Carmela Fischer, hija de Pipo Pescador, en las últimas horas trascendió un noviazgo de su pasado que muy pocos sabían.

En una entrevista con Héctor Maugeri para +Caras Marcelo Polino blanqueó que en su juventud tuvo un amorío con la actriz Cristina Alberó. “Vos estuviste con ella en la época de Playboy”, deslizó Maugeri antes de que Polino confirmara la información. “La amo hasta el día de hoy”, confirmó el periodista.

“Ella estaba súper enamorada de vos. Sí, me acuerdo, en Canal 9, andaban por los pasillos. Decían, Marcelo, por favor, a trabajar”, agregó el conductor ante la mirada atenta de Marcelo Polino, de quien se sabe muy poco sobre sus parejas e intereses románticos. Por último, el periodista reveló que en la actualidad mantiene una excelente relación con Cristina Alberó. En la conversación Marcelo Polino reveló que no está en pareja ya que se ama demasiado como para depositar su tiempo en otra persona. "La corona me la pongo yo", cerró el periodista con respecto a su autoestima.

Marcelo Polino le puso fin a su carrera en el espectáculo

A través del rubro de la televisión y la radio, Marcelo Polino siempre estuvo vinculado a los medios y al ambiente de la farándula en especial. "A mí me surge fácil hacer el chimento, hacer la movida del puterío entre famosos, la tengo como súper clara", expresó el periodista en diálogo con el ciclo Pasa Montagna por Radio Rivadavia.

A pesar de su basta experiencia en este mundo, Polino tomó una drástica decisión con respecto a su carrera profesional en la antesala de su participación confirmada como jurado del Bailando en 2025. "Es mi reality número 31, es un montón para mí. A mí me gusta mucho el formato de reality. Yo me siento muy bien haciendo de jurado. De hecho, me han ofrecido para hacer programas de espectáculos en la tele. Pero no quiero hacer más chimentos. Quiero ir por otro lado", lanzó.

"Lo que pasa es que fueron como 30 años seguidos haciendo chimentos. Ya hace un par de años que prefiero ir por el humor, por esta veta que encontré en el teatro. Fue una jugada fuerte porque es salir de mi zona de comodidad, frase trillada que hay por estos momentos", agregó Polino. De esta manera, el periodista de 60 años dejará de trabajar en el mundo de la farándula y buscará profundizar en el teatro. "En mis espectáculos solo voy más por el lado del humor, donde por supuesto en mis monólogos mezclo la farándula", precisó. En los últimos años, Polino fue showman junto a la imitadora Fátima Florez en sus espectáculos de humor en las temporadas de verano.