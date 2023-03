Marcelo Gallardo y la foto que confirma su romance con una famosa periodista argentina: "Juntos"

Marcelo Gallardo y una foto que confirma su relación con una famosa periodista argentina. El extécnico de River y una nueva prueba de un supuesto romance.

Marcelo Gallardo fue fotografiado junto a una famosa periodista. El técnico que supo hacer historia en River Plate está separado de Geraldine La Rosa y disfruta su tiempo libre viajando por diferentes puntos del mundo. En este sentido, fue visto junto a una de las figuras de la televisión nacional en uno de sus paseos.

"Esta foto tiene pocos meses, fue tomada en un viaje que hicieron juntos", expresaron en Socios del Espectáculo. En efecto, quien habría tomado la foto de Marcelo Gallardo con esta famosa periodista fue alguien del círculo íntimo del entrenador. "Mariano, el mejor amigo de Marcelo" fue quien habría tomado la imagen.

En efecto, Marcelo Gallardo fue fotografiado junto a Alina Moine. Una vez más, se sumó otra prueba que alimenta el supuesto romance del extécnico de River y la conductora de ESPN. "Están en una calle, en una ciudad del mundo ellos juntos. No están transmitiendo un partido, no es un homenaje en River, no es un evento. Están los dos en una situación absoluta de vacaciones", aseguraron.

Por otra parte, Marcelo Gallardo estaría intentando recomponer su relación con Alina Moine. "Él en este momento está haciendo todo lo posible para reconquistarla", expresaron en Socios del Espectáculo, habida cuenta de que la periodista habría decidido terminar con él debido a la no oficialización de su romance.

Rial reveló lo que nadie sabía sobre Gallardo y Alina: "Se dio cuenta"

Jorge Rial se refirió a la muy comentada salida de Marcelo Gallardo de River Plate y no dudó dar su opinión respecto a cómo habría impactado la separación de Alina Moine en la decisión que tomó el entrenador millonario. "Se dio cuenta", aseguró el periodista, reconocido hincha del conjunto de Núñez.

La salida de Marcelo Gallardo de River impactó muy fuerte no solo en el club Millonario sino también en todo el fútbol argentino. Las redes sociales se llenaron de sentidas despedidas para el ídolo y también de especulaciones sobre los motivos de la decisión que tomó el director técnico tras ocho años al frente del plantel riverplatense.

Entre los que dieron su parecer estuvo Jorge Rial, que no solo sorprendió al asegurar que Gallardo no era el DT más importante de la historia del club sino que también habló de Alina Moine y su terminada relación con el "Muñeco". "Lo de Alina Moine no tiene nada que ver en la salida de Gallardo", comenzó el periodista. Para cerrar el tema, el conductor dio su parecer sobre la verdadera razón que motivó al "Muñeco" para partir del millonario: "Se dio cuenta que futbolísticamente no podía cambiar el estancamiento donde había caído y se fue".