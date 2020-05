Tras una serie de vivos para Instagram, los usuarios de la red social advirtieron supuestas conductas violentas en Michael Bublé relacionándose con su esposa, la actriz argentina Luisana Lopilato. El escándalo por las acusaciones posteriores hicieron que Lopilato tuviera que saliera a defender a su esposo y cruzara a aquellos que lo trataron de maltratador. "Siento un poco de miedo porque hubo gente que hasta me mandó fotos con armas diciendo que iban a matar a Michael cuando llegara al país", reveló, conmocionada.

Desde Canadá, Luisana Lopilato dialogó con el magazine Intrusos (América) sobre su cuarentena, su nuevo estreno en Netflix "La corazonada", y sobre la polémica en la que se vio envuelta. Recordemos que una vez iniciado el conflicto mediático, la pareja decidió no hacer más videos juntos en redes sociales. "Son acusaciones que hicieron personas que no me conocen, no conocen a mi familia. Michael es un hombre que siempre busca la manera de hacerme feliz. Las personas de mi entorno saben que no hay espacio más que para amor en mi casa", aclaró Luisana.

"Siento un poco de miedo porque hubo gente que hasta me mandó fotos con armas diciendo que iban a matar a Michael cuando llegara al país", relató, acerca del calvario que sufrió su marido. Fotos con cuchillos, amenazas de muerte y mensajes de odio fueron suficientes para que la actriz de cine y televisión no se quedase callada. "Sentí mucho dolor, si querían lastimarme lo lograron. Porque así y todo, saliendo a dar explicaciones no alcanzaron", confesó, charlando con Jorge Rial.

Si bien agradeció a todos los seguidores que se preocuparon por su familia, la actriz de "Casados con Hijos" (con respecto a la versión teatral postergada y a la desvinculación de Érica Rivas fue muy cauta y tan solo expresó su angustia por la decisión tomada) reafirmó su miedo en este feo momento que transita. "Tengo miedo. Cuando hay amenazas y mi familia corre peligro ya no me gusta. Es un grupo de personas que no para de mandar amenazas. Amo a mi país pero no me siento segura", remató.