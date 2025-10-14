Ludovica Squirru aseguró que Milei nació en "otro lugar del Espacio"

Ludovica Squirru volvió a sorprender con sus declaraciones sobre Javier Milei.

Ludovica Squirru volvió a sorprender con sus declaraciones sobre Javier Milei. La astróloga, referente del horóscopo chino, afirmó que el Presidente argentino tiene una configuración astrológica fuera de lo común y que incluso podría “no ser de este planeta”. Sus palabras generaron gran repercusión en redes sociales y entre sus seguidores.

En una entrevista con el programa Tarico en el medio (TN), Ludovica explicó que, según la astrología china, Milei es “perro de metal”, pero su carta astral occidental revela algo más inusual: “Nació en una constelación del Basilio Caldeo que no había sido descubierta hasta hace muy poco. Viene de Quirón”, aseguró.

La especialista profundizó su visión al afirmar que el mandatario encarna una energía que trasciende lo terrenal. “Es una persona que puede venir de otro lugar del espacio, que no es de acá de la Tierra. ¿Y a qué vino? Bueno, vino a producir este quilombo de transmutación total”, señaló, convencida de que su presencia en la política responde a una misión energética de cambio.

Las impactantes revelaciones de Ludovica Squirru

Squirru también reflexionó sobre el momento que atraviesa el país y lanzó una advertencia para los próximos meses. “Estamos en una transición mundial donde se van a definir las guerras. Nos va a poner pruebas muy fuertes. Locura mundial, alienación”, expresó, en relación con lo que definió como un “año de transformación energética y emocional”.

En análisis previos, Ludovica ya había descrito a Milei como “un experimento para la Argentina” y consideró que su obsesión por el déficit cero podría ser su mayor obstáculo. “Por más que el déficit cero sea su prioridad, no puede ir bien ningún país que no integre lo que realmente necesita la gente como prioridades”, sostuvo.

Por último, recomendó al Presidente cuidar su salud emocional y reducir la exposición pública: “Tendrá que replegarse, no resolver la vida de todos, dejar a un lado querellas y entrevistas, y en general no hablar tanto en público. Resultará mejor para salvar su integridad emocional y evitar tragos amargos”, concluyó la astróloga, que una vez más combinó análisis político, espiritualidad y astrología en una lectura que no dejó a nadie indiferente.