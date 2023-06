Luciano Castro reveló toda la verdad sobre su relación con Flor Vigna: "Algo pasó"

El actor se refirió a los rumores de ruptura con la bailarina y lanzó una impactante frase. Qué dijo el artista.

Luciano Castro y Flor Vigna estuvo en boca de todos el último mes. La pareja enfrentó numerosos rumores de crisis y hasta de separación. De hecho, ambos tuvieron que aclarar cual era su situación sentimental en las diferentes entrevistas que concedieron y el actor, siempre reticente a hablar sobre su vida privada, no pudo evitar el tema.

Castro participó la semana pasada del ciclo radial Agarrate Catalina, conducido por Catalina Dlugi, y lanzó un pícaro comentario sobre su noviazgo con la bailarina. “Salvo que venga Flor y me cuente que estamos en crisis, no me entero. O que venga un muchacho notero que me pregunte, tampoco me entero. Empecé hasta lograr comprender eso, o me resigné, o algo pasó", subrayó.

“No solo pasa decir por decir, pero el mismo tema termina siendo tratado por diez personas distintas en canales distintos", continuó y cerró con un mensaje a la prensa: "Celebro que puedan decir lo que quieran, pero el límite siempre es cuando empezás a joder a terceros”.

Luego, fue consultado sobre la participación de Vigna en el Bailando 2023 y y dio una respuesta sin filtro. “La verdad es que importa muy poco lo que me guste a mí. Todo lo que decida ella, a mí me hace feliz. Salvo que ella me pregunte y opino, no tengo ni siquiera una opinión formada. Todo lo que ella hace, lo hace feliz”, destacó.

“Es un privilegio para una chica de 29 años, hace lo que quiere, me da un poco de envidia. Es buena persona", remarcó y concluyó con una halago para su pareja: "Yo a los 29 años estaba tocando puertas pidiendo laburo y decía que había trabajado en Jugate Conmigo”.

Flor Vigna desató el primer escándalo del Bailando 2023

El Bailando 2023 todavía no comenzó y ya estalló el primer escándalo. Lourdes Sánchez sufrió una terrible perdida y se sintió traicionada por la producción, de la cual su pareja, El Chato Prada, forma una parte fundamental. En los últimos días se definieron algunos de los equipos y la correntina estaba contenta porque su compañero iba a ser Jony Lazarte, pero finalmente el equipo de Marcelo Tinelli decidió que el joven baile con Flor Vigna.

La desilusión de la mujer del Chato fue muy grande, ya que se sintió ninguneada. Indignada, y con lágrimas en los ojos, no dudó en apuntar contra quienes le faltaron el respeto durante su visita a LAM. “Estoy muy dolida. Yo siempre estoy. Falta un jurado y me llaman como segunda opción y me encanta ir de segunda opción. Y estuve así en un montón de circunstancias, salvando las papas y lo doy todo. Es más, a mí no me llaman de otros canales porque siempre estoy con la camiseta puesta de este programa”, expuso.

No obstante, Lourdes reconoció que prefirió no hablar del tema con su pareja. “Yo cuido este formato y este programa que me dio todo, porque una cosa no quita lo otro, y me sentí dolida. Y la saco totalmente a Flor de esto porque no tiene nada que ver”, concluyó.