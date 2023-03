Brilló en Chiquititas y Telefe, se cansó de la fama y reveló su calvario: "Me lo hizo Cris Morena"

La actriz reveló qué aspecto de ser parte de los proyectos de Cris Morena fueron difíciles. La exmiembro de Chiquititas contó por qué decidió dejar el ciclo.

Una exfigura de Chiquititas y Jugate Conmigo habló sobre cómo vivió sus años de exposición masiva en televisión. La actriz recordó los buenos momentos que pasó en las grabaciones de dichos programas de Cris Morena pero al mismo tiempo aseguró cuán difícil fue convivir con algunas consecuencias de la popularidad.

"Me lo hizo Cris Morena, y me acuerdo que cuando la vi me cohibí un poco", soltó Michelle Meeus en alusión al casting de Jugate Conmigo, en el que interpretó el hit del mismo programa, Celoso Baboso, en esa ocasión. Y sumó: "Para mí fue un trabajo más, no teníamos ni idea de lo que se avecinaba ni el sacrificio que implicaba una tira diaria con ocho años".

"Para mí era un juego, todos te trataban bien y comías cosas ricas. Tenía una suerte terrible, iba a los castings y quedaba. Si voy ahora no quedo, pero en ese momento evidentemente había algo que atrapaba", añadió en diálogo con La Nación la actriz, que actualmente trabaja como modelo y cantante y tiene un proyecto orientado a la estética con su familia y amigas.

A pesar de los buenos recuerdos de su paso por los ciclo de Cris Morena, la artista que hoy tiene 37 años, un hijo de un año y está recientemente casada contó por qué decidió retirarse de los mismos: "Ser tan chica y estar expuesta fue el motivo por el cual me retiré del programa. Mi mamá me notaba distraída, cansada. Me daban directivas adentro del canal y me costaba seguirlas. No fue fácil y siempre estuvo la premisa de que la tele llegó de casualidad porque no era algo que busqué, ni con lo que soñé toda la vida. En mi casa decían ‘sos una nena y esto es un juego. De grande, si te gusta, sabrás qué pasos seguir, pero no vamos a alterar tu niñez por un programa de televisión".

El vínculo de Michelle Meeus sobre su vínculo laboral con Romina Yan

"Grabé mi última escena con ella y tuve la oportunidad de darle un abrazo. Fue muy emotivo. Era muy sencilla, un perfil muy bajo. Era así como se la veía en la tele, angelical, honesta y dulce para hablarte", enunció la actriz en alusión a su experiencia laboral con la hija de Cris Morena, fallecida el 28 de septiembre del 2010 a sus 36 años.