Filtran el escandaloso motivo de la "separación" de Flor Vigna y Luciano Castro

En Socios del Espectáculo revelaron la verdadera razón por la que Flor Vigna y Luciano Castro habrían terminado su relación, Los actores comenzaron su noviazgo hace casi dos años.

Tras varios rumores de ruptura, este martes confirmaron que Flor Vigna y Luciano Castro están separados. Luego de estar casi dos años juntos, la pareja comenzó a distanciarse cuando la influencer abandonó el elenco de El Divorcio, la obra que compartía con su novio.

"La obra hizo Mar del Plata, le fue muy bien y le está yendo muy bien acá. Ella es muy talentosa. Me desmiente que haya algo personal. Ya se bajó de otras", reveló la semana pasada Maite Peñoñori, panelista de Intrusos, en el ciclo conducido por Flor de la V en América TV. La información desató versiones de crisis, pero la periodista subrayó "las razones fueron profesionales" debido a que quería centrarse en su carrera musical.

Sin embargo, la situación habría cambiado en los últimos días. Nancy Duré aseguró en Socios del Espectáculo que están separados. Además, compartió los motivos por los que la pareja habría terminado su vínculo tras casi dos años juntos.

“El entorno íntimo íntimo de Flor Vigna y Luciano Castro me confirma que se están separando. Lo van a negar por unos días porque todavía tienen que seguir juntos por la obra”, contó la panelista del programa conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares. “Ella dice que se bajó de la obra de teatro El Divorcio porque quiere dedicarse a la música de forma exclusiva. A mí me dicen que la idea de trabajar juntos no fue tan buena como ellos pensaban”, agregó. “La misma gente que me confirma la separación me dice que tampoco está dicha la última palabra, quizás no trabajando juntos deciden recomponer la relación”, aclaró Duré.

De inmediato, intervino Pallares y reveló las internas que provocó la joven en el espectáculo. “Desde el lado de la obra de teatro a ella la definieron como intensa y que había un alivio en que se fuera”, dijo el conductor y Nancy sumó: “Ella estuvo el fin de semana sola en la Bresh”.

La fuerte acusación contra Luciano Castro

Luego de que en Socios confirmaron que Flor Vigna está separada, en las redes se filtró el motivo por el que habría concretado la ruptura. La cuenta @gossipeame, conocida por el escándalo que tuvo con Mauro Icardi por filtrar su infidelidad a Wanda Nara, recurrió a las redes para contar lo que hacía el actor cuando no estaba con su novia.

Antes de acusar de responsabilizar al galán por la ruptura, la instagramer había subido el video de Nancy Duré confirmando la separación. "Flor Vigna y Luciano Castro se estarían separando. Yo una data del verano que me quemó todo este tiempo..."

“Alguien en el verano en MDQ, cuando su novia no estaba, andaba tiroteando en el gimnasio del Barrio Rumenco”, escribió la periodista de espectáculos en su historia de Instagram, y concluyó: “El zorro pierde el pelo, pero no las mañas”.