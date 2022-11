La filosa respuesta de Mauro Icardi a una influencer: "Resentida"

Mauro Icardi salió a responderle con todo a una influencer que lo acusó de bebotear y dudó de su reconciliación.

Mauro Icardi se pudrió de que duden de su supuesta reconciliación con Wanda Nara y salió con los tapones de punta contra @gossipeame, un conocido perfil de Instagram de espectáculos y farándula. "Te noto un poco resentida", le remarcó el futbolista desde sus vacaciones en las Islas Maldivas a la influencer.

Wanda Nara confirmó hace algunas semanas que le había solicitado el divorcio a Mauro Icardi mientras se rumoreaba que tenía una relación con L-Gante, pero muchos descreen de esta crisis y aseguran que se trata de una movida de prensa. Además, la empresaria tras volver a Turquía para reencontrarse con sus hijos, se fue de vacaciones con el futbolista a las Islas Maldivas, un destino que ya habían visitado previamente.

Instagram de Mauro Icardi.

Cansado de que cuestionen esta nueva oportunidad que se habrían dado Icardi y Nara, el deportista salió a responderle con todo a la dueña de la cuenta de Instagram @gossipeame. Es que la influencer lo acusó de bebotear con sus publicaciones y puso en duda su reconciliación, lo que provocó la bronca del delantero del Galatasaray.

"Te noto un poco resentida en cada posteo que me dedicás", comenzó picante el futbolista, replicando la publicación de @gossipeame. Pero lejos de quedarse ahí, Icardi siguió muy filoso contra la influencer: "Me parece que te comiste el papel, ni mi mujer me hace tanto planteo como vos".

"Te mando un beso", cerró irónico su posteo el futbolista del Galatasaray turco, al que también le agregó un emoji de una carita tirando un beso. De esta forma, Mauro Icardi volvió a insistir en que se dieron una nueva oportunidad con Wanda Nara, a pesar de las especulaciones y rumores que pueda haber al respecto.

La insólita chica de Icardi a L-Gante

Mauro Icardi volvió a mostrar su poca dignidad en sus redes sociales al publicar un posteo a modo de súplica a Wanda Nara y con un guiño burlesco a L-Gante. El jugador de fútbol utilizó una de sus historias de Instagram para volver a declararle su amor a la madre de sus hijas, Francesca e Isabella.

Wanda Nara compartió en una de sus historias hace semanas una imagen de la palma de su mano con un puñado de gomitas masticables y etiquetó a L-Gante con un emoticón de un corazón, dando a entender que el músico le había obsequiado esos dulces. Icardi decidió replicar la misma imagen, subió una foto de su mano llena de gomitas con la frase "Miss you (te extraño)" y la etiqueta del perfil de Wanda Nara.