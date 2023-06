Flor Vigna se cansó y contó la noticia menos pensada de su crisis con Luciano Castro: "Te cuento"

Flor Vigna sorprendió a todos y utilizó sus redes sociales para hablar de la crisis que atraviesa con Luciano Castro. Qué dijo la artista en su cuenta de Instagram.

Flor Vigna se encuentra abocada a su actividad musical alejándose del mundo de la televisión. En medio de ese vorágine, se reveló que está atravesando una crisis en su relación con Luciano Castro y enfrentó esta situación a través de un comentario realizado en su cuenta oficial de Instagram.

En las últimas semanas se deslizaron varias teorías respecto del impasse que están teniendo Flor Vigna y Luciano Castro. En primera instancia, la artista se fue de la obra teatral El Divorcio, cuyo elenco actoral estaba conformado no solo por ellos dos, sino también por Pablo Rago y Carla Conte.

Eso fue el desencadenante para dar a conocer qué era lo que estaba sucediendo con la pareja del momento. Se dijo que el actor de 48 años había engañado a Vigna con una mujer de 40 años. "Ella se hizo la dura. Tardó tres minutos. Él la invitó a su casa. La señorita M tiene 40 años, es profesional, tiene tres hijos", dijeron en el programa Entrometidos por Net TV.

Hablaron que se trataba de Alina Moine, la periodista deportiva que trabaja en ESPN, pero por el momento no hay nada que le de veracidad a esa afirmación. En todo este contexto donde ambos se llamaron a silencio, Flor Vigna habló del tema en sus redes sociales: realizó una publicación en su cuenta de Instagram bailando el challenge de su nueva canción Rumba que lanzó con Kaleb Di Masi, pero el comentario de una seguidora la descolocó.

"¿Qué pasó con Luciano? Ah re chusma", escribió una fan de la joven de 28 años. "Subí tu challenge con mucha garra y te cuento", lanzó. La respuesta despertó todo tipo de reacciones y hubo un ida y vuelta dinámico. "Nooo. Lo mío no es el baile. Paso", le respondió la mujer en cuestión.

La respuesta de Flor Vigna a una seguidora por Luciano Castro.

Ángel de Brito contó la verdad sobre la separación de Flor Vigna y Luciano Castro

Ángel de Brito, conductor de LAM (América TV), habló sobre los rumores de ruptura entre Flor Vigna y Luciano Castro que despertaron una gran incertidumbre entre sus seguidores. De acuerdo con estas versiones, la pareja habría terminado su relación pero lo estarían manteniendo en privado, para evitar la exposición mediática. En este contexto, De Brito reveló qué es lo que sabe sobre la pareja.

Estos rumores comenzaron en mayo, cuando Vigna se bajó de El Divorcio, la obra de teatro en la que trabajaba con Luciano, Carla Conte y Pablo Rago, con la justificación de que necesitaba invertir todo su tiempo y energía en sus proyectos musicales. Por lo repentina que fue su decisión, corrió la versión de que estarían separados. Más tarde, cuando le preguntaron si estaba separada del actor en Mañanísima (Ciudad Magazine), respondió: "Perdón. No es de mala, pero esta vez prefiero no hablar".

“El entorno íntimo íntimo de Flor Vigna y Luciano Castro me confirma que se están separando. Lo van a negar por unos días porque todavía tienen que seguir juntos por la obra", había declarado Nancy Duré en Intrusos (América TV). "Ella dice que se bajó de la obra de teatro El Divorcio porque quiere dedicarse a la música de forma exclusiva. A mí me dicen que la idea de trabajar juntos no fue tan buena como ellos pensaban. La misma gente que me confirma la separación me dice que tampoco está dicha la última palabra, quizás no trabajando juntos deciden recomponer la relación”, aclaró la periodista.

Acto seguido, Adrián Pallares sumó que "desde el lado de la obra de teatro, a ella la definieron como intensa y dijeron que había un alivio en que se fuera”. En este contexto, De Brito respondió en sus historias de Instagram una pregunta que le hizo un seguidor: "¿Flor Vigna y Lucho separados?". "No", respondió el conductor, sin dar demasiados detalles al respecto.