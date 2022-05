Luciana Salazar denunció una gran estafa con la imagen de su hija: "Hay que tener cuidado"

La modelo reveló una terrible actitud que tuvo un internauta y agradeció el accionar de la víctima de la estafa.

Luciana Salazar hizo una fuerte denuncia pública luego de enterarse de que la imagen de su hija había sido utilizada para realizar una estafa. Con un fuerte descargo en contra de la persona que encabezó el engaño y demostrando su apoyo a la víctima, la modelo advirtió sobre el peligro por la "poca gente honesta que queda".

"Realmente estoy sorprendida que todavía quede gente tan honesta y buena de verdad. No tendría que ser así, pero quedan tan pocos que uno valora muchísimo cuando se las encuentra", empezó el descargo de Luciana Salazar en sus historias de Instagram. Este mensaje surgió luego de que la modelo se comunicara con una cuenta de fans de su hija que llevaba bastante tiempo inactiva y recibió una inesperada respuesta.

Luciana suele manejar la cuenta de Instagram de su hija como así también los contenidos que salen en las cuentas de fans que tiene Matilda. Sin embargo, al ver que esta cuenta que recolectó seguidores por publicar contenido de la niña había eliminado las fotos y empezó utilizar el perfil con otros propósitos, Salazar le habló para obtener una explicación al respecto.

"Ayer, una persona -que mantengo en reserva- me confesó de buena fe que le habían vendido una cuenta de Instagram con más de 100 mil seguidores y que no sabía que era una cuenta de un club de fans que le habían hecho a mi hija, con un montón de imágenes y videos dedicados a ella. Yo le escribí, contándole la situación y él me confesó esto", reveló Luciana Salazar con gran indignación.

En este contexto, Luciana Salazar también compartió las capturas de pantalla en donde mostraba que había pedido explicaciones al internauta. "¿Qué pasó? ¿Dejaste de ser el club de fans de mi hija y te quedaste con los seguidores", apuró Salazar antes de conocer la historia detrás de la cuenta.

El agradecimiento de Luciana Salazar con la honestidad del internauta

Luego de conversar durante un tiempo con el internauta, Luciana Salazar admitió haber llegado a la conclusión de que la persona detrás de la cuenta era tan solo la víctima de una estafa virtual.

"Nos empezamos a escribir por chat, ahí me di cuenta que se trataba de una persona de bien. Entablamos una buena conversación, hasta amigable. Nos sentimos ambos estafados, mas que obviamente a él se la cobraron muy cara y en dólares", continuó Luciana en sus redes. "Me explicó la situación y encima, no sólo volvió a poner las fotos de mi hija sino que me ofrece quedarme con la cuenta. Un acto de honestidad que valoro muchísimo", continuó agradecida.

Por último, Luciana sentenció su descargo con un mensaje de alerta para sus seguidores: "Lo cuento porque me parece lindo compartir este gesto tan poco visto últimamente. Gracias de corazón. Hay que tener cuidado porque usan a los famosos para ganar seguidores y después, estafan a la gente".