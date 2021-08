Luciana Salazar alimentó los rumores de un romance con Mariano Martínez: "Me encantó"

La modelo envió un audio a Sandra Borghi para tirarle flores al actor con el que compartió la salsa de tres en La Academia de ShowMatch.

La atracción entre Luciana Salazar y Mariano Martínez en la salsa de tres que realizaron en La Academia de ShowMatch traspasó la pantalla. Por ese motivo, los rumores no tardaron en estallar y la modelo, lejos de esconderse, los enfrentó con un audio en Nosotros a la mañana, donde no hizo más que alimentar la idea de una posible relación entre ambos.

"La verdad que Mariano es un divino, quiero decirlo. Nunca me lo había cruzado en mi vida y me encantó como persona. Es un ser humano super lindo, caballero, atento, anfitrión, no tengo nada negativo que decirle. Todo lindo lo de él", expresó Luli, en un audio enviado a la periodista Sandra Borghi, que lo reprodujo en vivo.

Mientras todo el equipo comentaba encima del audio que las palabras de la participante de ShowMatch no hacía más que confirmar los rumores, ella añadió: "La pasamos muy bien y lo vamos a extrañar porque se hizo un lindo equipo. Quedamos en que nos vamos a cruzar, que vamos a juntarnos con las nenas de ambos que tienen la misma edad, así que seguramente nos vamos a ver".

Preocupación por el accidente de Mariano Martínez en ShowMatch

ShowMatch le busca la vuelta para dar vuelta la historia en el rating de la TV, por lo que la producción del programa conducido por Marcelo Tinelli acudió a personalidades famosas como Mariano Martínez, quien fue invitado a formar parte del ciclo de baile. El actor y modelo fue seleccionado para bailar "la salsa de tres" junto a Luciana Salazar. Sin embargo, en sus primeros ensayos, sufrió un grave accidente.

De acuerdo a lo que indicó el influencer, Lizardo Ponce, Martínez le puso mucha energía a las prácticas de baile junto a "Luli" Salazar: “Cuando lo llamaron, tomó clases individuales con una coach para aprender los pasos. Ahora sabe todo lo básico de la salsa, porque empezó a entrenar”.

Pese al compromiso que Mariano Martínez tuvo a la hora de entrenar, su compañera le dio un golpe de manera accidental y lo dejó mal. Así lo confirmó Lizardo en El Trece: “Él es muy buen compañero y la cuida mucho a Luli, están haciendo trucos y todo. Hubo un pequeño accidente porque ella se mandó y él para cuidarla casi la queda”. De todos modos, dio a entender que el artista se encuentra bien de salud y que logró recuperarse.