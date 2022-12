Los jugadores de la Selección Argentina que no irán al casamiento de Tagliafico

Quiénes son los campeones del mundo que se quedaron afuera del casamiento de Nicolás Tagliafico. Los motivos de su faltazo.

Nicolás Tagliafico festeja su casamiento con Carolina Calvagni luego de suspenderse la fiesta por la pandemia. Si bien en 2021 realizaron una celebración muy íntima, en esta ocasión festejarán junto a toda la gente que no pudieron invitar en su momento. Entre ellos están los campeones con la Selección Argentina, aunque muchos de ellos no estarán presentes.

Rodrigo De Paul, Gonzalo Montiel, Marcos Acuña, Enzo Fernández, Papu Gómez, Nicolás Otamendi, Nahuel Molina, Juan Foyth y Gerónimo Rulli son los futbolistas que debieron reincorporarse a sus clubes y es por eso que no estarán en la celebración. Por su parte, Lionel Messi continúa en Argentina pero tiene el cumpleaños de un familiar de Antonela Roccuzzo.

Así las cosas, el capitán de la Selección Argentina no estará en el casamiento de Nicolás Tagliafico porque ya tiene una celebración pactada con sus seres queridos. De todos modos, el grupo que se armó en el predio de Ezeiza es muy unido y sólo motivos de fuerza mayor harán que muchos de los campeones en Qatar no sean testigos del festejo entre el lateral izquierdo y su pareja.

Tagliafico fue declarado "socio honorario" de Banfield

El recientemente coronado campeón del mundo con el seleccionado argentino, Nicolás Tagliafico, fue reconocido por el Club Atlético Banfield, club en el que se formó y del cual es hincha, como "Socio Honorario" de la institución.

Tagliafico, de 30 años, oriundo de la ciudad bonaerense de Rafael Calzada, comenzó a jugar en Banfield a los 8 años, con edad de preinfantiles, pero su historia con el club arrancó desde la cuna. Su abuelo paterno fue quien le inculcó la pasión por el "Taladro" a toda la familia y es por eso que el lateral lleva ese ADN "albiverde".

Desde muy pequeño frecuentaba el predio del club, donde también jugaban sus hermanos mayores. Si le preguntan por un ídolo de la infancia, nombrará una y mil veces a José Luis “Garrafa” Sánchez, a quien vio jugar en el estadio "Lencho Sola", el dirigente a quien tuvo la suerte de conocer.

El camino de Nicolás Tagliafico hacia la Primera de Banfield

Luego de las infantiles, realizó las juveniles y pegó el salto de la séptima a la cuarta. Para ese entonces ya era una fija en las convocatorias de las selecciones juveniles. Pasó por la Sub 15, sub 17 y sub 20 de Argentina.

Fue campeón con la reserva de Banfield en junio de 2009 y pocos meses después disfrutó el primer campeonato de Banfield en primera división, pero desde la tribuna y como hincha, aquel 13 de diciembre de 2009. En enero de 2010 realizó su primera pretemporada con ese plantel que venía de consagrarse campeón, pero su debut en primera llegó el 11 de marzo de 2011.