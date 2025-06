Llora el espectáculo por la muerte que golpea a una figura de El Trece: "Volá lo más alto que puedas"

Llora el espectáculo por la muerte que golpea a una figura de El Trece.

Un actor de las más famosas telenovelas de El Trece sufrió una terrible pérdida y el espectáculo está de luto ante la noticia que fue anunciada en redes sociales. El dolor del actor de Botineras, Gasoleros, Son de diez, Sin códigos, Son amores y Los únicos, entre otras tiras de televisión.

Nicolás Cabré está pasando por un doloroso momento personal. En las últimas horas el actor anunció la muerte de su mamá Cristina y la recordó con un conmovedor mensaje: “Hoy te fuiste y encontré esta foto tuya. Volá alto Cristina. Volá lo más alto que puedas. Volá lo más alto que quieras. Acá te vamos a recordar y extrañar". La foto que eligió para la publicación es una de su madre de niña, Cristina Birckenstaedt. La mujer era muy querida entre sus fanáticas, quienes la despidieron con mensajes de cariño.

La foto que eligió Nicolás Cabré para recordar a su mamá.

Por lo pronto, Cabré no dio detalles sobre las causas de la muerte de su madre. Por lo poco que se sabe sobre la mujer, trabajaba como portera de colegios y era muy querida por todos en el barrio de Mataderos, donde las seguidoras de Cabré se acercaban para pedir autógrafos. En una reciente entrevista, Cabré había contado: "Mis papás me llevaban a las grabaciones y se iban, porque trabajaban. Mi viejo era taxista y no podía parar el día, pero preguntaban a qué hora terminaba y me pasaban a buscar".

Flor Torrente se animó y contó lo peor de su separación de Nicolás Cabré: "Violento"

Florencia Torrente se animó a hablar de uno de los momentos más difíciles de su vida cuando se separó del actor Nicolás Cabré, con apenas 18 años, y sufrió un calvario de salud del que le costó recuperarse. "Fue muy violento todo", remarcó la actriz que es hija de Araceli González.

En una entrevista con el periodista Sebastián Soldano (Infobae), Flor Torrente reveló el duro proceso que vivió tras su primera separación: "A los 18 años tuve mi primer cachetazo de la vida en los que decís 'ya no soy más un niño', cuando tuve que enfrentar cosas de mi vida y mi familia muy fuertes: mi mamá se estaba separando de Adrián y yo me estaba separando de mi primer vínculo de pareja, Nicolás (Cabré), y fue todo muy expuesto y muy visible, y yo no estaba preparada para todo eso. De pronto fue muy violento todo, no podía salir a ningún lado y era muy incómodo y muy molesto. No quería salir a la calle, estaba pasando un proceso de mucha tristeza".

Fue tan grande el dolor de la actriz, que terminó afrontando un grave cuadro de salud como una de las secuelas de la herida abierta por el fin del amor con Cabré: “Estaba inmersa en una profunda tristeza. Había determinadas cuestiones que mi cerebro no podía procesar. Y esa tristeza atacó mi organismo. Me quitó el hambre al punto de padecer Anorexia Nerviosa. Yo no era capaz ni de tomar agua… Nunca voy a olvidar esa sensación. Mamá me decía: ‘¡Por favor, comé!’ ‘Má, sé que debo hacerlo, pero no puedo’… ¡No podía! Llegué a pesar 43 kilos, es muy poco".