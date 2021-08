Lizy Tagliani y una historia desconocida con el plantel de Vélez

La famosa conductora de Trato Hecho y una anécdota que se conoció en las últimas horas. ¿Qué fue lo que unió a Lizy Tagliani con el plantel de Vélez Sarsfield?

Lizy Tagliani es una conductora de televisión realmente versátil y capaz de desenvolverse no sólo liderando un programa: también ha sido exitosa acompañando a otros conductores e incluso demostró sus dotes artísticos en el Bailando por un Sueño años atrás. Sin embargo, la habilidad por la que llegó a la fama está relacionada a la peluquería. Y, en cuanto a eso, tiene una historia desconocida con el plantel de Vélez Sarsfield.

¿Qué fue lo que ocurrió? Según detalló Infobae, Lizy Tagliani le tiñó el pelo a todos los integrantes del equipo que salió campeón del Torneo Clausura 2011. Si bien algunos no pasaron por la tintura de la mediática, la mayoría sí lució un pelo amarillo en los festejos dentro del estadio José Amalfitani.

Esta relación entre los jugadores de Vélez y Lizy Tagliani tiene que ver con la amistad que la mediática forjó con Nicole Neumann. En ese momento, ella era la esposa de Fabián Cubero, capitán del equipo campeón y referente absoluto de la institución de Liniers. De allí vino el nexo para que la actual conductora de Trato Hecho vuelque sus tinturas sobre las cabezas de los campeones.

"Era muy amiga de Nicole Neumann cuando la modelo estaba en pareja con Fabián Cubero. Vélez salió campeón y Lizy le hizo color en el pelo a todo el plantel", explicó Infobae en un artículo que publicó sobre 51 datos poco conocidos de Lizy Tagliani. Y lo cierto es que, efectivamente, a esta anécdota no la tenían muchos en su mente.

Lizy Tagliani habló de su deseo por la maternidad

Lizy Tagliani se explayó en una reciente entrevista sobre su presente personal y reveló cómo se ve como madre en un futuro cercano. La conductora de Telefe también hizo alusión a cómo transita su relación amorosa con Leo Alturria y cuánta importancia le da a la audiencia de los programas que lleva adelante.

“No es una necesidad que tenga yo, nunca la tuve pero, como te digo, si hay un nene que la opción soy yo, es como, sí obvio. No lo dudaría y trataría de hacer las cosas lo mejor posible. Lo que pasa es que no tengo capacidad para poner límites. No sé. algo criado por mí sería lo peor que le puede pasar a este mundo”, expresó la actriz de Quiero vivir a tu lado y aseguró que solo adoptaría en caso de que un niño la elija a ella como mamá. “No quiero compararlo con mis perros, pero yo a mis perros no les puedo decir a nada que no, entonces no podría. Que se encargue Leo de última”, agregó, en diálogo con Implacables.