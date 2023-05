Listorti confirmó lo que muchos piensan de Santi Maratea: "La plata"

José María Listorti fue invitado a un programa y realizó un comentario sobre la colecta de Santi Maratea por Independiente. La chicana del cómico que despertó todo tipo de reacciones.

José María Listorti sorprendió a todos tras referirse a la colecta que comenzó Santi Maratea para salvar a Independiente de fundirse. El conductor y humorista estuvo de invitado en un programa de televisión, contó una anécdota de cuando era más jóven y realizó el comentario menos esperado sobre el accionar del influencer.

En diálogo con Fernando Dente, el conductor del late night show de América TV llamado Noche Al Dente, Listorti aprovechó un segmento del programa para relatar una historia personal. "En cuarto año del colegio estaba yo y uno de los profesores conocía a un productor de Canal 9. Entonces dijo 'si ganan, lo donamos a una entidad de Zárate'", recordó.

"De hecho ganamos y lo donamos. Con eso no se jode". En ese momento, emitió un comentario a modo de chiste sobre la colecta del influencer por Independiente. "Puedo hacer la de Santi Maratea y quedarme con algo", dijo en referencia al famoso 5% que pertenece al sueldo del joven por el trabajo realizado.

Automáticamente se retractó de la chicana que hizo y opinó qué le parece la decisión de Maratea. "Me encanta lo que hace Maratea. Yo hago un chiste, pero me duele mucho que lo critiquen a él que hace algo y no critiquen a los que se robaron la plata por el que el club está fundido", consideró el humorista.

La bizarra confesión íntima de José María Listorti: "Jugo loco"

José María Listorti volvió a brindar una entrevista televisiva después de mucho tiempo y contó una insólita anécdota íntima que descolocó a los presentes. Fiel a su humor, el actor brindó detalles de esta situación y provocó la risa del conductor y los demás integrantes del programa.

El exconductor de Este es el Show fue como invitado a Noche al Dente, ciclo que lleva a cabo Fer Dente por América. Luego de hacer un recorrido por su carrera actoral e incluso presentar las canciones "de su vida", Listorti aceptó a jugar a "Las 10 al hilo", una dinámica de preguntas y respuestas que se suele hacer en este programa.

Fue en este marco que el conductor le leyó una pregunta con fines humorísticos y haciendo referencia a una de las frases icónicas del humorista. "¿Alguna vez después de tener sexo dijiste '¿te gustó o no te gustó?'", consultó Dente imitando el tono con el que Listorti suele decir esas palabras. Sin embargo, la respuesta del invitado descolocó: "No lo hice, pero tengo una peor".

Ante la insistencia del conductor, José María reveló entre risas. "Una vez, después de tener relaciones, la chica en cuestión me miró y me dijo 'me encantó tu jugo loco'", reveló entre risas y generó gran conmoción en el estudio.