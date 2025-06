Leticia Brédice atraviesa un difícil momento: "Me duele".

Leticia Brédice, una de las actrices más emblemáticas de la ficción nacional, atraviesa un presente difícil. En diálogo con Puro Show (El Trece), se mostró conmovida al hablar sobre la dura realidad que enfrentan muchos artistas en la actualidad, en un contexto donde las novelas brillan por su ausencia en la televisión argentina.

"Se hace muy difícil, porque todos tenemos cuentas que pagar y un deseo muy fuerte. A mí me fascina mi profesión y se me hace muy difícil", confesó Brédice, visiblemente afectada. La actriz, recordada por su papel en Locas de amor, habló con sinceridad sobre el impacto emocional que le produce la falta de trabajo y el alejamiento de la pantalla chica: "Me emociono porque la gente me decía: 'me pasa lo mismo que a vos, soy bipolar y me enamoré de mi psiquiatra'. Yo no podía decir nada, porque era tan carne viva lo que pasaba".

Con la industria audiovisual local en crisis y con el INCAA paralizado, la actriz no dudó en hacer un llamado público a las plataformas de streaming: “A mí me encantaría ir a una plataforma, estoy dispuesta a que me contraten de cualquier plataforma. ¡Vamos las plataformas! Acá estoy. Me duele mucho no tener trabajo, que esté cerrado el INCAA”.

A pesar de definirse como una persona "apolítica", Brédice manifestó su preocupación por el panorama cultural del país: “No me interesa quién esté en la política, me interesa lo que está pasando. Necesito trabajar y es importante que, si tengo una cámara adelante, hable de una realidad”.

Sobre la reciente polémica en torno a Ricardo Darín y su comentario sobre el precio de las empanadas, Leticia también opinó: “Yo lo adoro a Ricardo. Creo que quedó claro lo que quería decir. Estaba hablando de otra cosa. Y ya sabemos todos de lo que estaba hablando: la cosa está difícil. Está buenísimo que lo diga él, que es una persona que están reconociendo en todo el mundo”.

Finalmente, Brédice dejó un mensaje en defensa del arte: “Mirá si nos vamos a poner a criticar a los actores, ponerse en contra de lo que es el arte y la cultura, por ahí no va”.

Leticia Brédice reveló una dura lucha personal

Después de su abrupta desvinculación de la obra El Divorcio, Leticia Brédice decidió romper el silencio y contar su verdad. La actriz se refirió a lo ocurrido con el director Nelson Valente, con quien compartía el proyecto teatral junto a Luciano Castro, Natalie Pérez y Pablo Rago, y aprovechó para compartir un aspecto íntimo de su vida: hace años que atraviesa una batalla personal relacionada con su salud.

Aunque no especificó detalles, sus declaraciones apuntan a un proceso complejo que podría incluir cuestiones vinculadas a su salud mental y posibles adicciones. En una entrevista con Mañanísima (Ciudad Magazine), Brédice fue clara: “Hace años que peleo por estar bien, por estar sana”.

Su salida de la obra estuvo rodeada de rumores. Según informó el programa Intrusos (América TV), la decisión se habría tomado a raíz de actitudes que incomodaron al equipo y un supuesto estado emocional inestable. La periodista Laura Ubfal aseguró que “no estaba del todo en su eje” y que eso generó conflictos durante los ensayos.

Sin embargo, Leticia desmintió esas versiones. “¿Cómo no voy a estar bien? En esta profesión nos conocemos mucho entre nosotras. A veces el otro no está en condiciones de defenderte, y eso también duele”, expresó con firmeza. También criticó la actitud de sus compañeros, a quienes señaló por no haberla respaldado. “Me encontré en un lugar donde nadie me defendía. Y la verdad es que soy de las más comprometidas: sé la letra, voy, propongo. No merezco maltrato”, subrayó.

En cuanto al motivo que detonó su despido, Brédice contó que su intención de sumar un toque de humor a una escena no fue bien recibida. “Propuse hacer un chiste con un movimiento cuando el personaje de Natalie no estaba mirando. No gustó. Buscaban algo más familiar. Evidentemente herí el ego del director”, concluyó.